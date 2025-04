Óscar de la Hoya asegura que dejará hablar mal del Canelo Álvarez

El reconocido promotor de boxeo y antiguo campeón mundial, Óscar de la Hoya, sigue haciendo todo lo posible para poder hacer las paces con el mexicano y campeón unificado de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, por lo que reiteró que dejará de realizar críticas en su contra como lo había venido realizando durante los últimos cinco años en los que ambos protagonizaron algunas de las disputados más importantes en el pugilismo mundial.

Estas declaraciones las realizó el promotor durante una entrevista ofrecida para Fino Boxing, donde habló sobre el combate que protagonizará el Canelo Álvarez el próximo 2 de mayo contra el cubano William Scull en Arabia Saudita.

“Yo ya no voy a hablar mal del Canelo. Ya quiero hacer las paces con él. La verdad es que no sé quién es William Scull, no lo he visto pelear, vi un poco de su estilo”, expresó en sus declaraciones.

De la Hoya explicó que su principal objetivo es demostrar la unión de los mexicanos y ponerle fin a la ola de críticas, comentarios negativos e insultos que se han dicho a lo largo de estos años posteriores a la finalización de su convenio como uno de los peleadores más importantes de Golden Boy Promotions.

“No por cualquier razón. La razón sería solamente para estar unidos, para estar unidos como latinos, como mexicanos. Ya para qué tener este odio, para qué tener este pleito entre ambos, no vale la pena”, resaltó.

Sigue leyendo:

–Papá de David Benavídez arremete nuevamente contra Canelo Álvarez

–Eddie Hearn asegura que el boxeo domina el mercado sobre la MMA

–Marco Verde asegura que llegará al nivel que tiene el Canelo Álvarez en el boxeo