Almodóvar arremete contra Trump al recibir el 50º Chaplin Award en el Lincoln Center

NUEVA YORK – Pedro Almodóvar tiene una conexión especial con Nueva York. Posiblemente más que en ningún otro lugar, los cinéfilos de la Gran Manzana idolatran al director manchego. Quince de sus películas se han presentado en el New York Film Festival desde 1985, cuando irrumpió con “Qué he hecho yo para merecer esto”.

Almodóvar asegura que en el Lincoln Center se siente “como en casa”. Y en su último film, “La habitación de al lado”, situó una escena clave entre Tilda Swinton y Julianne Moore en el Alice Tully Hall. En este mismo escenario es donde Almodóvar ha recogido este lunes el 50º Chaplin Award, el premio más significativo que otorga la organización Film at Lincoln Center desde 1972.

“Pedro es un director y guionista cuyo talento y visión creativa no sólo han redefinido el cine español, sino que también han remodelado la propia España. Él le ha dado al mundo algunas de las películas más sorprendentes y memorables del último medio siglo”, aseguró Wendy Keys, quien durante décadas fue la programadora de la sociedad que ahora homenajea a Almodóvar.

La gala continuó con discursos sobre la figura del español, como el del director y actor estadounidense John Waters, quien dijo que, en su opinión, Almodóvar es “el mejor cineasta del mundo”.

Una de las “mujeres Almodóvar”, Rossy de Palma, recordó cómo le conoció en el Madrid de los años 80, cuando ella no era actriz, sino miembro de un grupo musical. De Palma explicó cómo le emocionó la creatividad del director, con quien se identificó desde un primer momento porque compartían la forma de relacionarse con el arte.

“Las mujeres que él crea son humanas, multidimensionales y -lo que a mí más me gusta- sin culpa”, dijo De Palma. “Trabajar con Pedro es más que actuar. Es entrar a un mundo en el que a las mujeres se les permite ser todo lo que son sin tener que pedir disculpas”.

Aunque no estuvo presente, se proyectó un mensaje en video de Antonio Banderas, quien aseguró que él no sería la misma persona si no se hubiese encontrado a Almodóvar en su vida. También se proyectó al inicio un mensaje de Tilda Swinton desde una playa escocesa a la que solía acudir Charles Chaplin, quien da nombre y fue el primero en recibir el galardón que ahora cumple 50 ediciones.

El bailarín y coreógrafo Mikhail Baryshnikov salió al escenario y, después de amagar que iba a hablar desde el púlpito, se dirigió en silencio al centro del escenario para bailar una suerte de flamenco en homenaje al Almodóvar.

A continuación John Turturro elogió a su “amigo”, de quien destacó que nunca recurre a la violencia en sus historias y que siempre nos sorprende con su siguiente proyecto: “Comedia, drama… él sabe que la gente no vive en un género. Sus películas nos recuerdan lo que es estar vivo”.

El último discurso previo al del protagonista sería de Dua Lipa, quien contó que conoció personalmente a Almodóvar en 2022, pero que ya antes era su “profesor de español” a través de sus películas, de las que ha visto todas. La cantante británica aseguró que, cada vez que va a Madrid, se reúne con el director. Y cada vez Almodóvar le recomienda un barrio de la capital española en el que podría vivir.

Martin Scorsese, en otro mensaje grabado en video, admiró la calidad y la fecundidad de la obra de Almodóvar: “Ha creado un legado cultural, un arte original y una constante inspiración para las próximas generaciones”.

El discurso de Almodóvar

Almodóvar, sentado junto al pasillo derecho en la séptima fila, no subió al escenario hasta el final, cuando recogió de manos de Dua Lipa el reconocimiento con el Alice Tully Hall en pie. Después de agradecer, “conmovido”, por los discursos previos, dedicó el premio a todos sus actores -“Antonio, Penélope, Marisa, Carmen, Rossy, Emma… son muchos, muchos actores españoles fantásticos”- y a quienes estuvieran en ese momento sufriendo el apagón masivo que afectaba a España desde unas doce horas antes.

El manchego confesó que dudó si acudir a Nueva York para la gala debido a la situación que se vive en Estados Unidos bajo el presidente Trump, al que llamó “un lunático que no respeta los derechos humanos” y que trata de convencernos de que lo que vemos “con nuestros propios ojos es lo contrario a lo que estamos viviendo”.

“Los inmigrantes no son criminales. Zelensky no es un dictador; Putin lo es”, siguió entre los aplausos del público. “Fue Rusia quien invadió Ucrania”.

Y luego se dirigió directamente a Trump.

“Trump espero que oigas esto que te voy a decir… Vas a pasar a la historia como uno de los mayores peligros para la Humanidad en este inicio de siglo. Vas a pasar a la historia como una catástrofe”.

Almodóvar dedicó también el galardón en el momento final a los “miles de deportados en las últimas semanas” y a la Universidad de Harvard “por su determinación en no rendirse en la guerra de Trump contra el conocimiento y la cultura, que son las mejores armas para luchar contra las mentiras y la desinformación”.

