Descubren en pleno juicio en Nueva York que el abogado era creado por inteligencia artificial

Un tribunal de apelaciones en el estado de Nueva York detuvo una audiencia al darse cuenta de que el supuesto abogado que iba a presentar los argumentos de un caso no era una persona real, sino un avatar creado con inteligencia artificial.

El incidente ocurrió el pasado 26 de marzo, cuando Jerome Dewald, un ciudadano que se representa a sí mismo en una demanda laboral, presentó un video como parte de su alegato. En la grabación aparecía un hombre joven, bien vestido, hablando con tono profesional frente a los jueces, publicó AP.

Sin embargo, apenas comenzó la intervención del avatar, la jueza Sallie Manzanet-Daniels interrumpió la audiencia al notar algo extraño. Al preguntar quién era el hombre del video, Dewald respondió: “Lo generé yo. No es una persona real”.

El tribunal ordenó detener el video y la jueza expresó su molestia: “Habría sido bueno saberlo cuando presentó su solicitud. No me lo dijo, señor. No me gusta que me engañen”. Luego permitió que Dewald continuara su exposición sin el uso del avatar.

Jerome Dewald pidió disculpas

Días después, Dewald presentó una disculpa por escrito al tribunal. Explicó que no tiene formación legal ni abogado que lo represente, por lo que recurrió a un software de inteligencia artificial porque temía trabarse o balbucear durante su intervención.

Aseguró que no quiso engañar a los jueces, sino mejorar su presentación: “El tribunal se molestó mucho. Me dieron una buena reprimenda”, admitió Dewald en una entrevista con AP.

Detalló que usó una herramienta desarrollada por una empresa tecnológica de San Francisco para crear al avatar y que inicialmente intentó que se pareciera a él, pero no lo logró a tiempo.

