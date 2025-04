Hallan muerto en su celda a empresario de Florida acusado de matar a su exesposa tras una disputa millonaria

Un empresario de Fort Lauderdale, Florida, fue encontrado sin vida en su celda luego de ser acusado federalmente de matar a su exesposa, la colombiana Ana Henao, quien había desaparecido en Madrid tras mudarse a España en febrero de 2024.

La Oficina Federal de Prisiones informó el lunes que David Knezevich, de 37 años, fue encontrado inconsciente antes de las 8:00 a.m. y que los esfuerzos por salvarle la vida no prosperaron, reseñó New York Post.

“El equipo de defensa está devastado al enterarse de esta noticia”, confirmó su abogada, Jayne Wintraub, quien agregó que esperan que se realice una investigación exhaustiva y rápida para esclarecer los hechos.

Circunstancias de la desaparición de Knezevich

Henao, quien también tenía la nacionalidad estadounidense, desapareció semanas después de trasladarse a España. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre con casco de motocicleta entrando a su apartamento y apagando la cámara justo antes de su desaparición.

Los fiscales creen que ese hombre sería el exesposo. Además, fue visto en otra grabación dentro de una ferretería en Madrid el mismo día que la mujer desapareció.

Las autoridades federales determinaron que Knezevich viajó inicialmente a Serbia antes de llegar a España con la intención aparente de atacar a su esposa. Mientras tanto, pese a su muerte, la investigación continúa para determinar si existió un vínculo directo entre sus movimientos y la desaparición o posible muerte de Henao.

Disputa millonaria entre la expareja

Knezevich era propietario de una exitosa empresa tecnológica y acumuló una considerable fortuna inmobiliaria en Florida junto a Henao durante sus 13 años juntos. Sin embargo, la relación se tornó tensa debido a una disputa legal sobre sus bienes raíces tras la partida de Ana a Europa.

Su abogada aseguró que la separación fue amistosa y que los problemas económicos estaban siendo resueltos: “La ruptura fue amistosa y los problemas financieros se estaban solucionando”. No obstante, las investigaciones apuntan a un posible vínculo entre estas disputas económicas y los sucesos recientes.

