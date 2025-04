José Ron confirma noviazgo con la actriz Lizy Martínez

Después de meses de especulaciones y más tensión que final de telenovela, finalmente José Ron y Lizy Martínez decidieron dejar los rumores atrás y confirmaron su relación.

Todo salió a la luz el sábado 26 de abril, cuando José Ron publicó en su cuenta de Instagram unas imágenes donde aparece tomado de la mano con Lizy y, en otra, a punto de darle un beso, mientras asistieron a una boda Cuernavaca, misma que terminó siendo no solo la celebración del amor de alguien más, sino también el debut oficial de esta nueva parejita del espectáculo.

Lo interesante y algo polémico, es que los rumores venían sonando desde enero, justo después de que Lizy se separara de su esposo, el productor Guillermo Loza.

Al principio, tanto Lizy como José se apresuraron a apagar el chisme con declaraciones que hoy suenan a guion mal ensayado. Lizy incluso dijo en algunas entrevistas que solo eran “compañeros que se quieren muchísimo” y que habían vivido muchas experiencias juntos, pero sin confirmar un romance.

La relación entre ellos no es nueva del todo. Se conocen bien y, para quienes no lo sabían, comparten escenario en la banda Koktel, así que los ensayos musicales probablemente hayan tenido más de una nota romántica.

Como era de esperase, la publicación de las fotos causó bastante alboroto en redes sociales. Muchos fans se derritieron de ternura y les mandaron felicitaciones.

“Me gusta como mi Ron y esta chica han decidido hoy por fin ‘darnos a entender’ y ‘confirmarnos’ que sí son novios o pareja”, “¡Felicidades a Lizy y José! Qué alegría verlos tan felices juntos. ¡Que el amor los acompañe siempre!” y “Muchas felicidades y que Dios bendiga esa unión, muchos besos y éxitos para los dos en lo sentimental como en lo profesional”.

Sin embargo, también hubo quienes no se lo tomaron tan bien. Los comentarios más críticos señalaron lo rápido que Lizy “superó” su divorcio, además que no faltaron los juicios sobre su apariencia.

“¿Pero que ella no estaba casada? Yo la seguía y siempre hablaba de su esposo”, “Que rápido olvidó al marido”, “No se me hace guapa para él”, y “Lástima que con esto le queda menos vida a la banda Koktel, hasta que truenen y se acabe la banda. Nunca es bueno tener amoríos con gente de tú trabajo o ambiente, hay José nunca aprendes”.

Lizy Martínez es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, tiene 33 años y ha desarrollado una carrera en la música y la actuación.

Como cantante ha trabajado abriendo conciertos para artistas como Reik y Ha*Ash, mientras que en el plano actoral participó en producciones como: “Sin miedo a la verdad”, “La reina soy yo” y “Minas de pasión”.

