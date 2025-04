Martín Demichelis responde a las críticas de la afición de Rayados

El director técnico de los Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, se ha convertido en el centro de las críticas por parte de la afición debido a la eliminación que sufrieron por el Play-In ante los Tuzos de Pachuca; este hecho ha generado que muchos piden su salida de la institución para poder traer un entrenador que los lleve a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

En declaraciones ofrecidas para diversos medios de comunicación el entrenador habló sobre todas estas críticas y decidió enviarle un mensaje a todas las personas que lo cuestionan; resaltó específicamente que harán todo lo posible este 4 de mayo para poder derrotar a los Pumas y avanzar a los cuartos de final.

“Muchísima bronca, muchísima tristeza porque pensábamos hoy dar un paso a playoff, ahora como es el fútbol y sobre todo el formato no hay tiempo para lamentos, hay que ser responsables de la situación, hay poco tiempo para lamentarse, sí para recuperarse y a partir del martes preparar muy bien el partido contra Pumas; tenemos una chance otra vez en nuestro propio estadio”, expresó.

Martín Demichelis está en riesgo dentro de Rayados de Monterrey. Crédito: Imago7

“No hay explicación para contentar a la gente, no las hay, déjame ser positivo, pensando en el próximo partido y después del próximo partido hacer análisis generales de lo que fueron estos cuatro meses“, agregó Demichelis en sus declaraciones ante el enojo de los hinchas de La Pandilla.

Para finalizar, Martín Demichelis salió en defensa del papel registrado por el portero Esteban Andrada durante la competencia (esto ante las críticas por los goles que recibió) y aseguró que el jugador está enfocado en demostrar su mejor nivel ante los Pumas para avanzar de ronda.

“Llegó el empate que pasa por debajo de las piernas de Esteban, cosas que pasan por milésima de segundo en poco espacio, entonces muchas más explicaciones no hay; la sensación, repito que es la misma que siente el hincha de tristeza, de desilusión, porque nosotros también somos seres humanos y ante la derrota no te pones a festejar, no te pones a estar contento, vivimos de las emociones los seres humanos y bueno, hoy es un día para hacerse cargo para estar amargado”, resaltó.

“Esteban es un jugador que es responsable y que cada uno sabe de lo sucedido, pero acá, entre todos vamos a sacar esta situación adelante, después en el desarrollo de la semana me irá diciendo qué es lo conveniente; no conozco a un entrenador que no quiera poner a los mejores a jugar”, concluyó el entrenador.

Sigue leyendo:

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este martes 29 de abril

–Familia fracturada: Bryan Lozano revela que no tienen contacto con el Chucky Lozano

–Cuauhtémoc Blanco sobre el América de André Jardine: “Cualquier entrenador puede dirigirlos”