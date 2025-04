Cuauhtémoc Blanco sobre el América de André Jardine: “Cualquier entrenador puede dirigirlos”

El legendario futbolista mexicano de las Águilas del Club América, Cuauhtémoc Blanco, decidió hablar sobre la actualidad de la organización de Coapa luego de haber conquistado el tricampeonato de la Liga MX y disputando ya la Liguilla del Clausura 2025 para aspirar a seguir haciendo historia en su país y consagrarse como la institución más poderosa de los últimos años.

Durante una entrevista ofrecida para el podcast de Shaggy Martínez, el también político consideró que el éxito del equipo en estas últimas temporadas se debe principalmente a la gran calidad de los jugadores que se encuentran dentro de su plantilla y no tanto del trabajo que ha venido realizando el brasileño André Jardine; esto a pesar del drástico cambio que tuvo el club tras su llegada.

El Temo sostuvo que la importante inversión económica que realizó el América en estos años han facilitado el trabajo del técnico hasta llegar al punto de que cualquier entrenador del país pueda hacerse cargo del equipo y llevarlos directo al título de campeón.

“Ahorita le metieron un chingo de lana. Tienen unos jugadorazos en la banca. Con ese pin… equipo que tiene, cualquier entrenador puede dirigir. También hay que darle mérito al entrenador ¿no? y al grupo que ha hecho, creo que ha hecho un excelente grupo y ha sabido manejar muy bien a un equipo”, expresó.

En sus palabras también destacó que a pesar de esta situación lo más importante en el trabajo de André Jardine al mando del Club América es justamente combatir con los problemas de ego que se pueden hacer presente dentro del vestuario.

“Eso es lo primordial como entrenador ¿no? saber llevar a un equipo de figuras, está cabrón (los egos), ¿qué por qué estoy en la banca? pues rómpete la mad… güey para jugar de titular, tú te la ganas… antes no era tanto físico, ahora si no corres no puedes jugar”, resaltó Cuauhtémoc Blanco en sus declaraciones.

