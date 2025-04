“Tiene que salir a noquearlo”: Julio César Chávez sobre la pelea de su hijo ante Jake Paul

Tras más de un año sin pelear debido a problemas personales Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda mexicana del boxeo, volverá al ring el próximo 28 de junio en una pelea ante Jake Paul. La cual promete ser uno de los enfrentamientos más mediáticos de los últimos años.

Para el youtuber estadounidense será una nueva página en su carrera como boxeador la cual apenas inicia. Sin embargo, para Chávez Jr. es la oportunidad perfecta de reivindicarse con el boxeo luego de estar envuelto en tatas polémicas y malos resultados.

Y es que incluso para su propio padre Julio César Chávez, la pelea de su hijo con Jake Paul representa la “penúltima oportunidad” para él. Así lo declaró en una entrevista para El Boxguero.

“Se le han dado muchas oportunidades y esta es la penúltima, porque la última es cuando uno ya se va”, adelantó la leyenda del boxeo mexicano.

Julio César Chávez subirá al ring ante Jake Paul. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Incluso Chávez Sr. aseguró que le dijo a su hijo que fuera directo al grano en la pelea. Para así demostrar que puede seguir vigente en el boxeo. “Tiene que salir a noquear desde el primer round“, enfatizó el Gran Campeón mexicano.

Por último, y con toda la experiencia que lleva en sus hombros, Chávez Sr. aprovechó para darle un gran consejo a su hijo en esta pelea ante Jake Paul. La cual podría significar un nuevo despertar en su carrera en el boxeo.

“Es una pelea difícil, todas las peleas son duras, pero la condición es que salga a ganar por nocaut desde el primer round,” añadió. Para el campeón mexicano, el combate será determinante, pues no solo está en juego el nombre de su hijo, sino el de toda la familia Chávez.

La leyenda del boxeo mexicano también aprovechó para criticar a Paul en su nuevo rol como boxeador. “Jake Paul no sirve para nada, no sé por qué la gente paga para ver a ese pendejo, a mí no me gusta nada,” expresó Chávez, quien incluso bromeó sobre la idea de que su hijo lo derrotara de manera contundente: “Que peleé con mi hijo el Junior para que le pegue una chinga a ver si es cierto”.

