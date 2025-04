Ampliando el apoyo a la salud mental para niños en Poughkeepsie

Durante más de un siglo, Caridades Católicas de Nueva York se ha mantenido firme en su misión de apoyar a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Los problemas de salud mental a menudo pasan desapercibidos, escondidos tras las dificultades económicas y la inseguridad de vivienda. Sin embargo, para muchos, la necesidad de apoyo emocional y psicológico es igualmente urgente.

Rompiendo barreras para el acceso a la atención de salud mental

El estigma de la salud mental puede impedir que las personas busquen ayuda, pero Caridades Católicas está cambiando esta situación al brindar apoyo directamente a quienes lo necesitan. Uno de los pasos más significativos en esta misión fue la apertura de un nuevo Centro de Recuperación de Traumas en El Bronx a través de Astor Services, una organización parte de la federación de agencias de Caridades Católicas dedicadas a la salud mental infantil y al apoyo familiar.

Astor Services es una organización comunitaria sin ánimo de lucro que brinda servicios de salud mental, programas de bienestar infantil y apoyo para el desarrollo de la temprana infancia a familias de la región del Valle Medio del rio Hudson en el estado de Nueva York y el Bronx. Con un enfoque holístico, basado en las fortalezas y centrado en la familia, los psicólogos, trabajadores sociales, educadores y profesionales médicos de Astor Services trabajan incansablemente para garantizar que los niños reciban la atención y los recursos que necesitan para prosperar.

Este centro sirve como eje crucial para las víctimas de trauma y violencia, ofreciendo terapia y servicios de apoyo esenciales. El centro también crea una red optimizada de referidos, trabajando juntamente con hospitales, servicios de defensa legal y las fuerzas del orden para garantizar que las personas afectadas reciban la atención que merecen.

Yvette Bairan, directora ejecutiva de Astor Services, enfatizó la importancia de abrir este centro en el Bronx, una zona con la tasa de pobreza más alta de la ciudad y una de las tasas de delincuencia igualmente altas, factores que intensifican el trauma y limitan el acceso a la atención.

Para defensores comunitarios como Amber Rodríguez, el centro de recuperación de trauma represento un cambió la vida. Tras experimentar un trauma, Amber encontró sanación gracias a los servicios del centro. “Mi trauma no me define. El centro me ayudó a encontrar estabilidad cuando sentía que el suelo se me hundía. Ahora soy una mejor versión de mí misma, y por eso estoy agradecida”.

Como embajadora del centro, Amber continúa protegiendo y empoderando a los jóvenes de su comunidad.

Ampliando el apoyo a niños necesitados en Poughkeepsie

Reconociendo la urgente necesidad de apoyo integral de salud mental para niños, Caridades Católicas ha ampliado aún más sus esfuerzos. El 22 de enero de 2025, Astor Services celebró la inauguración de un nuevo Programa Ambulatorio Intensivo (IOP, por sus siglas en inglés) en Poughkeepsie, Nueva York, cerca del condado de Dutchess, diseñado para apoyar a niños de 6 a 12 años con servicios terapéuticos mejorados.

Este programa ofrece:

Terapia individual: Proporcionando un espacio seguro para que los niños procesen sus emociones y desarrollen habilidades saludables para enfrentar dificultades.

Sesiones Grupales – Fomentando el sentido de comunidad y reduciendo el aislamiento mediante el apoyo entre los miembros de un grupo.

Participación Familiar – Fortaleciendo la dinámica familiar al involucrar a los cuidadores en el proceso de sanación.

El objetivo de esta iniciativa es prevenir la hospitalización psiquiátrica y el tratamiento residencial ofreciendo apoyo estructurado, reduciendo los conflictos interpersonales y ayudando a los niños a desarrollar habilidades de regulación emocional.

Un compromiso con la sanación y la esperanza

A través de centros de recuperación de traumas, programas ambulatorios intensivos y una dedicación continua a la defensa de la salud mental, Caridades Católicas de Nueva York garantiza que nadie tenga que sufrir en silencio. Al ampliar el acceso a servicios de salud mental que transforman la vida, fomentamos la resiliencia, la sanación y la esperanza para el futuro.