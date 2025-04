Meghan Markle recibe críticas por usar el título real sin tenerlo permitido

Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, ha sido blanco de polémica por usar el tratamiento real en una tarjeta de regalo a pesar de que ya no forma parte de la Familia Real Británica.

Markle participó en un podcast junto con la empresaria de cosméticos Jamie Kern Lima. Cuando se acordó el tema de la marca de cosmeticos de Markle, la conductora del podcast reveló que recibió un regalo de Markle el año pasado.

“Tenía la casa llena y de repente me enteré de que me dejaste esta canasta de regalo con helados y mermelada de fresa casera para poner encima, solo para ver si eso me ayuda a aligerar la carga”, dijo la conductora.

Luego mostró una foto de la canasta de regalo, pero los seguidores se dieron cuenta que Meghan Markle firmó la tarjeta con el título real, el cual no puede usar por un acuerdo con la Reina Isabel II tras renunciar a la familia real.

¿Por qué Meghan Markle no usa el título real?

Según el Daily Mail, Harry y Meghan firmaron un acuerdo el acuerdo en el que se comprometieron a dejar de usar la palabra ‘Real’ y sus títulos después de que dejaran sus cargos.

En 2020 el Palacio de Buckingham confirmó que los duques no podrán usar sus títulos reales. “Los Sussex no usarán sus títulos de Su Alteza Real porque ya no son miembros activos de la Familia Real”, aclararon entonces cuando los duques rompieron relación con la Corona Británica.

A través de un comunicado urgente publicado en la revista Hola!, Harry y Meghan desmintieron la imagen y aclararon que no usan los títulos reales aunque aseguraron que no fueron retirados oficialmente.

Desde que rompieron relación con la Familia Real Británica en 2020, Harry y Meghan Markle iniciaron su vida en California, lejos de todas las obligaciones que implica pertenecer a la Corona.

