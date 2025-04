Rusia le responde a Rubio que el acuerdo de paz se debe firmar con Ucrania, no con Estados Unidos

El Kremlin respondió a la petición del secretario de Estado, Marco Rubio, de detener “ya” la guerra en Ucrania al afirmar que un eventual acuerdo de paz solo será firmado con los dos países involucrados en la actual guerra, informó EFE.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, afirmó que “el acuerdo de paz debe ser firmado con Ucrania y no con Estados Unidos”. Recordó además que el presidente Vladimir Putin ha expresado su disposición a mantener “conversaciones directas con los ucranianos sin condiciones previas”, y añadió que “dicha voluntad sigue en pie”.

No obstante, el portavoz ruso afirmó que “aún no hemos oído ninguna declaración o comentario por parte de Kiev, así que no sabemos si está dispuesto o no”. Criticó las condiciones planteadas por Ucrania, como un alto el fuego prolongado, al calificarlas de “contradictorias” con la postura del mandatario ruso.

Rusia recuerda a EE.UU. la “complejidad” de las causas de la guerra

Peskov valoró positivamente los esfuerzos de la Administración estadounidense, pero insistió en que las causas fundamentales del conflicto son demasiado complejas para resolverse rápidamente.

“Comprendemos que Washington quiere un rápido éxito en este proceso. Al mismo tiempo, entendemos que las causas primarias de la crisis ucraniana son demasiado complejas para resolverlas de la noche a la mañana. Hay muchos matices, que hay que considerar”, afirmó.

La respuesta de Peskov se produce dos días después de que Rubio, reiterara durante una llamada telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov la urgencia de poner fin “ya” a la guerra en Ucrania.

“El secretario subrayó a su homólogo ruso los próximos pasos en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y la necesidad de poner fin a la guerra ya. Estados Unidos se toma en serio la tarea de facilitar el fin de esta guerra sin sentido”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

¿Habrá reunión entre Putin y Trump?

Sobre una posible reunión entre Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, Peskov destacó que los contactos directos a nivel máximo siempre resultan efectivos para “limar asperezas”.

Añadió que “en caso de necesidad”, se establecerá dicho contacto, ya que los canales diplomáticos entre Moscú y Washington se han restablecido. “Nosotros aún confiamos en que los esfuerzos de EE.UU. tengan éxito y el presidente Putin está dispuesto a (apoyar) ese proceso”, aseguró.

Peskov subrayó que Putin apoya un alto el fuego y una solución política-diplomática al conflicto. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de responder a varias preguntas clave: quién garantizará el respeto a esa tregua y si Kiev aprovechará esa pausa para reagruparse y rearmarse.

Sigue leyendo:

– Rusia rechaza propuesta de Zelenski de declarar una tregua de 30 días

– Rusia anuncia tregua de tres días para el 80 aniversario del triunfo en la II Guerra Mundial

– Trump amenaza con sancionar a Rusia tras reunión con Zelenski: “Tal vez no quiere parar la guerra”