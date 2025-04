Tu tarjeta de Seguro Social estará disponible digitalmente

Un importante cambio llega al sistema de identificación del Seguro Social en Estados Unidos: la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció que a partir de principios del verano lanzará una versión digital de la tarjeta del Seguro Social, accesible directamente desde una cuenta en línea.

Esta nueva función permitirá que los usuarios con una cuenta my Social Security, ya sean solicitantes o beneficiarios, puedan consultar su número de Seguro Social (SSN) desde su celular o computadora, sin necesidad de tener la tarjeta física a la mano.

Una solución moderna y segura

De acuerdo con el anuncio oficial publicado el 25 de abril, esta herramienta busca facilitar trámites cotidianos y evitar complicaciones en casos en que se haya extraviado la tarjeta o no se recuerde el número.

“Nos enorgullece ofrecer esta nueva solución digital a nuestros usuarios. Esta mejora refleja nuestro compromiso de brindar un mejor servicio al público, asegurando al mismo tiempo que su información personal se mantenga protegida”, declaró Lee Dudek, comisionado interino de la SSA.

Además, agregó: “Creemos que este enfoque moderno atenderá las necesidades de nuestros ciudadanos de una forma más eficiente”.

El cambio llega semanas después de que la agencia cancelara una propuesta para reducir los servicios telefónicos, y aclarara qué tipo de usuarios deben verificar su identidad presencialmente.

¿Qué se necesita para acceder a esta función?

Para visualizar el SSN digitalmente, será necesario crear una cuenta ‘my Social Security’ si aún no se tiene una.

La agencia alentó a todos los ciudadanos a aprovechar esta funcionalidad una vez que esté habilitada, ya que también servirá para trámites ajenos al Seguro Social, como solicitudes de empleo o servicios financieros.

Según la SSA, esta opción digital no solo hace más ágil el proceso para quienes necesitan su SSN, sino que además ayuda a reducir el riesgo de extravío o robo de la tarjeta física.

A largo plazo, también se espera disminuir la necesidad de acudir en persona a las oficinas para obtener reemplazos.

¿Y si necesitas una tarjeta nueva ahora?

La opción digital aún no está disponible. Si has perdido tu tarjeta o ha sido robada, puedes solicitar un reemplazo en línea o llamando al 1-800-772-1213, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m., hora local.

Una vez completada la solicitud, la nueva tarjeta debería llegar por correo en cuestión de pocos días hábiles.

No obstante, la agencia recuerda que, si conoces tu número de Seguro Social, es posible que no necesites reemplazar la tarjeta, ya que en muchos casos no es obligatorio presentarla físicamente.

