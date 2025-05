Chiky Bombom critica a Romeh por su mensaje tras salida de Lupillo de La Casa de los Famosos

La salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de Telemundo, ha causado controversia dentro y fuera del programa, debido a que fue un personaje querido por muchos, pero también que se ganó varios detractores debido a todo lo que hizo en la cuarta temporada.

Uno de los que se ha convertido en un duro crítico es Rodrigo Romeh, quien no tardó en reaccionar a la decisión que tomó el Toro del Corrido de abandonar la competencia por problemas de salud.

En su cuenta en Instagram, el experto en fitness dijo: “Volvimos a ganar”.

Romeh, quien fue el primer finalista del reality show gracias sus estrategias y a la alianza que tuvo con Maripily Rivera, consideró que ahora que Lupillo no está en la casa, habrá un mejor juego.

Chiky Bombom critica a Romeh

Sin embargo, su publicación fue criticada en shows como Hoy Día, pues consideran que no debería seguir con esta rivalidad y más ahora porque Lupillo se fue por su salud.

Chiky Bombom, por ejemplo, consideró que su mensaje fue horrible. “Romeh tiene que superarlo, porque eso dice ahora mismo más de Romeh que cualquier cosa que haya pasado”.

Además, comentó: “¿Tú quieres que yo te diga algo? Eso lo veo como con odio, ¿cuál es el odio? ¿Te mataron a tu mamá? ¿Te hicieron algo?”.

La conductora dominicana agregó: “El orgullo, la soberbia, el momento en el que tú estás viendo que una persona demuestra su vulnerabilidad, debes cambiar la actitud”.

En las redes sociales también hubo reacciones a este tema como: “Lupillo pensó que al no estar Romeh en esta temporada él sería el ganador, le tenía tanto miedo a su presencia que puso como cláusula en su contrato que no lo metan a la casa, pero no contó con que Manelyk lo pusiera en su lugar, nunca pudo con ella ni con Romeh”, “Romeh está en todo derecho de comentar de la salida de Lupillo si por el no pudieron entrar el team tierra”.

