Laura Bozzo se arrepiente tras fuerte pelea en la gala de ‘LCDLF All Stars’

Laura Bozzo, hace aproximadamente dos semanas, tuvo una difícil situación con Samira Jalil, ya que en una de las galas de ‘La Casa de los Famosos All Stars‘ se registró un cruce de palabras y las faltas de respeto de ambas partes estuvieron a la orden del día. A pesar de que estaban en vivo, se dijeron cosas fuertes, pero la peruana ahora está arrepentida.

“Me siento muy avergonzada porque siento que esa no es la Laura que ellos (el público) han conocido toda su vida. Yo he pasado por un proceso muy fuerte de depresión, la casa en esta ocasión, yo con la pierna mal y todo eso me hizo mucho daño; hay que estar ahí para saber lo que uno pasa“, dijo en exclusiva para ‘La Mesa Caliente.

La presentadora de televisión dijo que no está orgullosa de su comportamiento, tras su eliminación del reconocido reality show que se ha transmitido de manera ininterrumpida durante 5 años, pero agregó que se sintió “atacada” por Samira y en parte es porque sabe que con su edad no se está a la altura de poder seguir en una constante competencia con aquellos que son más “joven” que ella.

“Yo toda mi vida he sido una lucha por los migrantes, los he tenido en mi casa cuando se trataban de casos de trata y estas groserías que yo he cometido inexcusables. Yo llamé a Samira y le pedí perdón telefónicamente porque ella me agarró en un momento débil y me dijo: ‘Ya Laura, tú estás acaba“, mencionó durante la entrevista.

Bozzo en ‘La Mesa Caliente’ dijo que se siente una “vergüenza” para los televidentes. A su vez, manifestó que dijo que su progenitora la desconoce por el comportamiento que ha tenido últimamente tiene tras haber participado durante varias semanas en el reality, lo que indicaría que el encierro le está pasando factura.

“Mi hija se ha dado cuenta de que esa no soy yo, yo no soy esa, ese personaje grotesco, agresivo producto de todas esas malas energías que yo asumí dentro de la casa, como esta cicatriz de la mano quemada por Niurka; son muchas cosas que yo me tragué y a la hora de salir explosioné, entonces mi hija me dice: ‘Yo no te conozco, esa no eres tú”, dijo la peruana.

Sigue leyendo:

· Laura Bozzo se enfrenta a Samira Jalil en LCDLF All-Stars

· Laura Bozzo se emociona con regreso de Aleska Génesis a La Casa de los Famosos All-Stars

· Laura Bozzo siente que decepcionó a su público en La Casa de los Famosos All-Stars