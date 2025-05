Inglaterra prohíbe a mujeres trans en el fútbol femenino

Las mujeres transgénero no podrán participar en las competiciones femeninas de fútbol en Inglaterra a partir del 1 de junio de 2025, según anunció la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

La medida responde a un reciente fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, que definió legalmente el término “mujer” en función del sexo biológico.

La Federación Escocesa de Fútbol adoptó una decisión similar, amparada en la misma interpretación jurídica, que invalida la inclusión automática de mujeres trans en espacios o cuotas reservadas para mujeres nacidas biológicamente.

El fallo, sobre el que se sustenta la decisión de la FA, fue emitido el 16 de abril de 2025 por la máxima instancia judicial británica y zanjó una prolongada disputa legal impulsada por la organización For Women Scotland, que recurrió la política del Gobierno escocés de incluir a mujeres transgénero en los objetivos de paridad de género en el sector público.

Los magistrados concluyeron de forma unánime que, para efectos de la Ley de Igualdad de 2010, tanto el término “sexo” como “mujer” deben entenderse en relación con el sexo asignado al nacer.

“La decisión unánime de este tribunal es que los términos mujer y sexo en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico”, dictaminaron los jueces.

El dictamen aclara que una persona trans que posee un certificado de reasignación de género (CRG) femenino no entra legalmente en la categoría de “mujer” en lo que respecta a la normativa de igualdad. Por tanto, según los jueces, la interpretación del Ejecutivo escocés era jurídicamente “incorrecta”.

Fallo de la justicia en favor de For Women Scotland

El fallo fue recibido con satisfacción por los representantes de For Women Scotland, que celebraron la resolución ante el edificio del Supremo, en el distrito de Westminster, en Londres.

La organización inició su campaña legal en 2018, argumentando que la redefinición del término “mujer” por parte del Gobierno escocés vulneraba los derechos de las mujeres nacidas biológicamente al diluir la categoría legal con implicancias prácticas en igualdad salarial, representación institucional, política de maternidad y participación deportiva.

El juez Lord Hodge, al leer el dictamen, explicó que el fallo no invalida las protecciones legales de las personas trans bajo la ley británica. Subrayó que la Ley de Igualdad de 2010 otorga a las personas transgénero salvaguardas contra la discriminación tanto directa como indirecta, así como contra el acoso por su identidad de género. No obstante, reiteró que tales derechos no implican una redefinición automática de las categorías legales basadas en el sexo biológico.

“El fallo judicial tiene efectos inmediatos sobre múltiples sectores que requieren una diferenciación basada en el sexo, como los clubes deportivos, los vestuarios escolares o las cuotas de representación”.

En ese contexto, la FA inglesa argumentó que su decisión de excluir a mujeres trans de las competiciones femeninas tiene como objetivo “preservar la equidad y la seguridad en el deporte”.

