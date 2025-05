Laura Bozzo reacciona a la salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All-Stars 

Laura Bozzo, conductora de televisión, reaccionó a la salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En la cuenta en Instagram de Telemundo Realities subieron un video del cantante mexicano explicando las razones por las que no estará en el juego y hubo una gran cantidad de reacciones, una de estas fue la de la peruana, quien consideró que él iba a ganar este juego. Sin embargo, esa posibilidad ha quedado en el olvido por su decisión.

“Pensé sería el ganador, gran estratega en el juego, brillante y como ser humano, maravilloso. Gracias Lupillo por tus atenciones, tu cariño en la convivencia, siempre atento, nos divertimos mucho”, escribió.

Lupillo Rivera abandona La Casa de los Famosos All-Stars

En su mensaje, Laura Bozzo añadió: “Es cierto (lo que dijo), solo los que vivimos esta experiencia podemos entender cómo te debilita, te deseo lo mejor del mundo. Bendiciones y gracias”.

Cuando llegó al foro del reality show, Lupillo se mostró muy afectado por lo que vivió en la competencia durante 86 días.

“Fue un gran reto, un reto que no me esperaba, creo que a las dos semanas se me fue un gran amigo, mi amigo por 40 años, yo di mi palabra de quedarme, no iba a salir y se me fue, el juego es el juego”, dijo.

Además de esto, afirmó: “Hay diferentes personalidades, personas, pensamientos, todos son respetables, pero te debilita, me debilitó, me voy dando cuenta de algo médico que ignoré por un par de semanas, no quería decir nada, no lo quería pensar porque yo sabía que me iba a sacar de mi zona y hasta que el otro día dije ‘ya no aguanto más’. No me gusta quedar mal, estas son unas producciones de mucho profesionalismo, dinero, inversiones, hay muchísima gente trabajando, pero en esta ocasión nunca en mi carrera, en mis 32 años de carrera nunca había quedado mal y me siento horrible, mal”.

La salida de Lupillo Rivera ha sido toda una sorpresa, debido a que era considerado un competidor muy fuerte, que podía además llegar a la final del programa de telerrealidad.

