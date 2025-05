Marco Rubio ha mantenido conversaciones con Bukele sobre el caso de Ábrego García, según fuentes

El secretario de Estado, Marco Rubio, se ha mantenido en contacto con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respecto al caso de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error al país centroamericano y que las autoridades estadounidenses se niegan a traerlo de vuelta.

De acuerdo con fuentes cercanas en declaraciones a ABC News, se confirmó que estas conversaciones ocurrieron en los últimos días, aunque no se han divulgado detalles específicos sobre su contenido.

Al ser consultado durante una reunión del Gabinete en Washington, se le preguntó a Rubio si había habido algún contacto respecto al caso Abrego García.

“Nunca te lo diré”, le respondió Rubio. “¿Y sabes a quién más? Nunca se lo diré a un juez, porque la conducción de nuestra política exterior le corresponde al presidente de Estados Unidos y al poder ejecutivo, no a un juez”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado manifestó: “No hacemos comentarios sobre informes de negociaciones diplomáticas privadas, independientemente de que sean reales o no”.

¿Qué pasó con Ábrego García?

Kilmar Ábrego García, originario de El Salvador y residente en Maryland con su familia, fue deportado en marzo pasado pese a una orden judicial emitida en 2019 que prohibía su retorno debido a temores fundados de persecución.

La administración Trump alegó que Abrego García era miembro de la pandilla MS-13, acusación que su defensa niega rotundamente. La decisión generó rechazo tanto en Estados Unidos como en El Salvador y ha sido objeto de múltiples recursos legales.

El caso ha llegado a instancias judiciales donde se han dictado medidas para frenar la expulsión definitiva. La jueza federal Paula Xinis suspendió temporalmente el proceso durante siete días para facilitar el descubrimiento de información relevante.

Esto dijo el abogado defensor

“Kilmar Abrego García no ha regresado a Estados Unidos, y me parece que el gobierno no ha aprovechado bien esa semana”, expresó Simón Sandoval-Moshenberg, abogado defensor. Además, criticó la inacción del gobierno estadounidense ante las solicitudes judiciales y anunció que investigarán quiénes dentro del aparato estatal están bloqueando su regreso.

La jueza Xinis estableció nuevos plazos para que las autoridades respondan a las solicitudes pendientes antes del 5 de mayo. La comunidad legal y defensora de derechos humanos sigue vigilante ante posibles avances o retrocesos en este asunto que podría sentar precedente sobre la protección legal frente a deportaciones arbitrarias.

