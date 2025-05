Aylín Mujica le pide a Rey Grupero que deje de hablar de ella en La Casa de los Famosos All-Stars 

Aylín Mujica estuvo este 1 de mayo como invitada en el show matutino Hoy Día, que transmite la cadena de televisión Telemundo y aprovechó su participación para pedirle a Rey Grupero que deje de hablar de ella en La Casa de los Famosos All-Stars.

La actriz cubana hizo la dinámica del posicionamiento y mencionó al creador mexicano de contenido, debido a que recientemente hizo declaraciones sobre ella en el reality show.

Este nuevo mensaje no le ha gustado a la artista, quien le dio varios puntos por considerar que la relación que tuvieron es tema del pasado.

¿Qué dijo Rey Grupero de Aylín Mujica?

En una conversación con el cuarto Agua, recordó varios momentos de su romance con la cubana, algo que sus compañeros le advirtieron podría traerle críticas.

“Y llego ahí a donde Aylín y le doy unas palabras y luego llena Nicole y dice ‘vamos a echarnos unas cubas a mi casa’ y de repente la veo con un vestido así pegadito (a Aylín) y me llama al balcón y me dice yo también y me agarra así”, comentó el mexicano en el programa para explicar que luego se besaron.

Manelyk González, al escuchar esto, le dijo: “Te van a acabar en La Mesa Caliente para que sepas”.

Rey no se sintió intimidado por esto y por esa razón le habló a la cámara: “Les mando un abrazo a La Mesa Caliente”.

La conversación fue subiendo de nivel, pues sus compañeros intentaban averiguar detalles íntimos, pero el mexicano no quiso avanzar mucho.

Debido a todo este revuelo, las conductoras del programa bromearon: “Te vamos a matar, Rey Grupero, ¿cómo él va a contar eso así? Aylín nos contó eso y no fue así”, afirmó Myrka Dellanos.

Mientras que Verónica Bastos le pidió que fuera más discreto, sobre todo en La Casa de los Famosos, un reality show con una gran exposición. “Hay cosas que es mejor guardárselas”, manifestó.

