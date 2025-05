Bebida hidratante de Messi apoyará las ligas juveniles de la MLS

La Major League Soccer (MLS) anunció este viernes una nueva alianza con Más+ by Messi, la bebida hidratante impulsada por Lionel Messi, que a partir de ahora estará vinculada con sus dos principales programas de formación juvenil: MLS NEXT y MLS GO.

Según reseñó la MLS en un comunicado, el acuerdo busca reforzar la presencia de la marca en el entorno del fútbol juvenil norteamericano, con activaciones en torneos y eventos organizados por la MLS. La alianza tuvo su debut oficial durante la Generation Adidas Cup 2025, celebrada en abril en Bradenton, Florida.

“Estoy encantado de usar nuestra plataforma para apoyar el desarrollo de los atletas jóvenes, ayudándolos a mantenerse hidratados y potenciando su rendimiento”, expresó Lionel Messi en un comunicado.

Lanzada en 2024 en Estados Unidos, Más+ by Messi es una bebida formulada con electrolitos, vitaminas, minerales y antioxidantes, sin colorantes ni edulcorantes artificiales. Su objetivo es promover una hidratación saludable y efectiva, algo fundamental en el rendimiento deportivo.

La MLS NEXT funciona como la principal estructura formativa de la liga, con más de 150 clubes y academias afiliadas. En paralelo, la MLS GO está enfocada en ofrecer una experiencia recreativa para niños y niñas, sin presiones competitivas, con el objetivo de fomentar la participación y el amor por el deporte.

“Rendir al máximo exige una hidratación adecuada, y nadie lo sabe mejor que Messi”, aseguró Kyle Albrecht, directivo de MLS NEXT, destacando la importancia de este acuerdo para el crecimiento de los jóvenes talentos.

Sigue leyendo:

–El ocaso de Messi y Cristiano: sus equipos caen y se marca el fin de una era del fútbol

–Inglaterra prohíbe a mujeres trans en el fútbol femenino

–Canelo Álvarez y Cristiano Ronaldo podrían salir juntos al ring en Arabia Saudita