Carrera Mindful 5K por la salud mental en Queens

Cifras de autoridades de salud de la Gran Manzana revelan que por lo menos el 12% de los latinos que viven en la ciudad padecen depresión. Pero los números pudieran ser más altos, debido a que buena parte no tiene un diagnostico médico.

Uno de ellos es el puertorriqueño Nelson Rolón, quien desde que era adolescente comenzó a batallar con problemas de salud mental, sin entender muy bien lo que le sucedía. Tres intentos de suicidio, haber llegado a pesar casi 300 libras, sentimientos de angustia y el miedo de pedir ayuda por el estigma social de que “hay que ser bien macho” ante los problemas y el temor de ser señalado como “loco”, se convirtieron en una bomba de tiempo para el latino. Finalmente pudo encontrar paz a través del atletismo.

Y precisamente este sábado, el boricua, nacido en Nueva York, será uno de los más de 4,500 atletas que correrán en el Parque de Flushing, en Queens, la carrera “Mindful 5K”, creada para crear conciencia sobre las condiciones mentales y luchar contra el estigma a la hora de buscar ayuda.

Nelson, quien trabaja en seguridad, asegura que está listo para correr. Listo para correr y muy emocionado para mandar con fuerza el mensaje de apoyo a quienes padecen condiciones mentales.

El latino, quien el pasado 27 de marzo cumplió 50 años, correrá con sus tenis Hoka, su camiseta azul de la suerte, que le recuerda la tranquilidad del mar, una cómoda pantaloneta y la medallita de identificación militar que su fallecido padre usaba cuando estuvo en la Naval.

Nelson quiere correr, pero también quiere que los neoyorquinos empiecen a hablar más sobre salud mental y qué mejor que hacerlo en el Mes de Concientización, de la mano de New York Road Runners que ofrecerá una variedad de actividades y recursos digitales para alentar a los neoyorquinos de todas las edades a correr o caminar y mejorar su bienestar mental.

“Para mí esta carrera es bien personal porque desde que tenía 15 años he estado peleando con la salud mental y en especial con la depresión. En 2023 murió mi papá en Puerto Rico y le hice la promesa de que iba a correr más y la carrera Mindful tiene que ver conmigo, con las luchas por las que he estado pasando estos años”, comentó el residente de Queens, quien tiene claro que además de su condición mental su otra gran batalla ha sido luchar contra estigmas.

“En la cultura latina nadie quiere hablar de enfermedades mentales ni de terapia, porque eso es visto como si fuéramos algo inferior. Nos piden que nos quedemos con eso por dentro, pero el problema es que estas condiciones van creciendo hasta que llega el día en que te dominan y hay que hablar”, comenta el corredor, al tiempo que insta a quienes se sienten así a que busquen apoyo.

Nelson Rolón, quien sufre de depresión, correrá la Carrera Mindful 5K por la salud mental. Algunas de sus medallas. Foto Cortesía.

“Esto es como respirar, no lo puedes parar. Viene y va y tienes que aprender a hacer lo mejor que puedas para controlarlo y en mi caso además de hablar, y de sacarlo del pecho, sea con quien sea, amigos, familia, terapistas, me funcionó mucho correr”, agrega el caribeño, recordando el momento en que el atletismo apreció en su vida para salvarlo.

“Después de la pandemia me puse a engordar, solo durmiendo y viendo televisión, y llegué hasta 286 libras. Vivía en Hawái y cuando me regresé a Nueva York me puse a trabajar y un día que estaba tarde para el trabajo intenté correr al tren, que queda solo a una cuadra de mi casa, y llegué a mitad de la primera escalera muriéndome“, recuerda el puertorriqueño.

“No podía respirar, el tren se me fue y me dije: ‘esto se tiene que acabar’. Y me enteré de las carreras y empecé a correr. Empecé a perder peso, y nunca más he vuelto a tener una crisis fuerte de depresión. Correr en mi medicina”, dice.

Nelson, quien en noviembre próximo correrá por primera vez el maratón de Nueva York, insiste en pedir a quienes lo escuchen que busquen maneras para manejar las condiciones mentales, de las que dice todas las personas padecen alguna.

“Hay que sacarse eso el pecho. Yo cada día, luego de mi trabajo, corro de tres a cinco milla, y eso ayuda a sacar mis endorfinas. Así sea que corran o caminen 5 o 10 minutos, eso funciona, y ese es el mensaje que quiero dar corriendo la carrera Mindful 5K por la salud mental”, comenta el boricua.

Y para las familias de quienes padecen enfermedades mentales el mensaje es claro: “tengan paciencia. No desfallezcan. Sus familiares necesitan que los escuchen, no dejen de hablarles porque eventualmente van a abrirse. Yo sé que las familias a veces se frustran y dicen ‘vamos a dejarlo ahí’. Pero no, no los dejen quietos. Sigan con ellos”.

Rob Simmelkjaer, director ejecutivo de New York Road Runners, se sumó al llamado y recalcó que “correr ya no es solo para la salud física”, sino una gran herramienta para capotear los retos que significa para miles de personas la salud mental.

“La visión de New York Road Runners es construir vidas más saludables y comunidades más fuertes a través del poder transformador de correr. Esto incluye usar su plataforma para educar, compartir recursos y crear conciencia sobre los beneficios para la salud mental de correr y caminar”, dijo el corredor.

“El ejercicio mejora el estado de ánimo de forma natural y alivia el estrés, aumenta las endorfinas y la autoestima, y ​​puede reducir el riesgo de depresión mayor hasta en un 26% con solo 15 minutos de carrera o caminata al día. Hemos visto un gran aumento en la cantidad de personas que dicen que corren también por el impacto que tiene en su bienestar mental”, advierte el motivador.

Y con la carrera de este sábado en mente, Nelson Rolón asegura que la meta es terminarla. No se trata de una competencia. Se trata de una manera de vivir y estar sano mentalmente.

“Cuando la gente me pregunta cuánto tiempo hice en una carrera, yo les digo que mi tempo es llegar. Mi tiempo es cruzar la meta, sin importar en cuanto llegue”, menciona el latino. “El sábado voy a correr, luego regresaré a casa a cambiarme para ir a trabajar en la tarde, sintiendo que mi mensaje sobre salud mental le llegó a muchos. Le voy a dedicar la carrera a mi padre, y a mi hermanita que está en el Ejército“.

