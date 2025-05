Karol G revela detalles del “infierno” que vivió con Anuel AA

Karol G vuelve a estallar de la moción por los logros en su carrera profesional, y es que ahora va a estrenar su documental a través de la plataforma Netflix. A partir del 8 de mayo, podrán disfrutar de “Mañana fue muy bonito”, donde aborda diversos temas que van más allá de su vida profesional también toca algunos puntos personales.

Durante la premier que realizó en Medellín, la colombiana se encontraba muy feliz por poder transmitirle a su fanáticos para que puedan conocer un poco más de ella, más allá de todas las canciones y los conciertos que ha realizado. Por ello, sorprendió con detalles acerca de una relación pasada con Anuel AA, con quien estuvo por casi 3 años, y es que su vínculo sentimental inició a mediados de 2018 y finalizó en el año 2021.

Sin embargo, no todo en ese vínculo amoroso fue mostrado, y es que también hubo momentos muy duros para ella. Los invitados que asistieron a la premier aprovecharon de grabar, y esa parte se filtró en las redes sociales, por lo que ya sus fans tienen idea de lo que podrán encontrar en este material que está a tan solo días de estrenarse.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí. Yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir. Yo sentía que, como persona, no tenía ningún valor; no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que era algo como de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno lo que está haciendo sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”, reveló ‘La Bichota’ a Netflix.

La cantante detalló que sí hubo aspectos positivos que dejó aquella parte de su vida, y se trata de todo lo que pudo manifestar a través de sus temas, que sin duda se terminaron convirtiendo en éxitos mundiales, y de lo que también la hizo crecer para llegar hasta donde está hasta en este momento de su carrera profesional.

“Lo único que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten”, agregó en exclusiva para la plataforma de streaming.

Sigue leyendo:

· Karol G se cayó de una cuatrimoto durante sus vacaciones en Jamaica

· Karol G anuncia la fecha de estreno de su documental en Netflix

· Karol G reaparece con fotos en bikini y despeja dudas de embarazo