Lupillo Rivera muestra su tratamiento médico luego de salir de La Casa de los Famosos All-Stars 

Mucha desconfianza se ha generado por la salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All-Stars, debido a que afirmó que fue por motivos de salud. Sin embargo, hay una gran cantidad de usuarios en las redes sociales que no le creyó esta versión.

Para aplacar los rumores, el Toro del Corrido compartió un video en el que habló de su tratamiento.

“Bueno, mi gente, aquí vamos a empezar el proceso que ya llevamos aquí chambeando”, decía antes de entrar al Hospital Ángeles, en donde los médicos se encargaron de ayudarlo con su afección en un oído.

Para este tratamiento tuvieron que ponerle algo de anestesia para que no sintiera tanto.

“Ya vieron el proceso que me estaba haciendo. Todo esto se tuvo que hacer fuera de la casa por la ley de aislamiento no lo podían hacer dentro de la casa, y pues eso es lo que estamos viviendo. Si me ven que ando a todo dar en las galas, es porque tengo que dar el show y cumplir con mi contrato”, aclaró.

#PorCulpaDeLupillo estoy bajo un tratamiento muy fuerte y doloroso pero seguimos de frente! Nos vemos en #lasgalasdelupillo Gracias a los drs por atenderme y por cuidarme!!! #Kamikaze #LupilloKamikaze #YoConLupillo #LasGalasDeLupillo pic.twitter.com/qRYVYpRbhT — LUPILLO RIVERA (@lupilloeltoro) May 2, 2025

En la declaración, el hermano de Lupillo Rivera añadió: “Si me ven que ando a todo dar en las galas es porque tengo que dar el show y cumplir con mi contrato. Y a toda la gente que me entiende, pues se los agradezco y quienes hablan por hablar y comenten por comentar, ahí después les mando unos collares para que se los pongan bien”.

En las redes sociales se han leído mensajes a favor y otros en contra de Lupillo. “Bueno esperamos que te mejores. Creo que aquí en Estados Unidos hay muy buenos médicos y mejores equipos… no te quedes en México y ándate a tu casa. Te quedas ahí hasta la final. Ah, y de paso te traes a Aleska”.

Otros escribieron: “Neta mejor no vayas vas a salir peor de odiado. Avisado estás”, “Digno de un Oscar por tan magnífica actuación. Qué casualidad tu hermano dejó la casa por esa misma excusa del oído, pero no fue más a las galas y tampoco hizo tanto drama”.

