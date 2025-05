‘No sé qué creer’: Maripily Rivera por la salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All-Stars

En la cuarta temporada de La Casa de los Famosos All-Stars la disputa entre Lupillo Rivera y Maripily fue uno de los grandes debates y, aunque ha pasado casi un año desde que terminó esa edición, la rivalidad entre ellos sigue más vigente que nunca.

Por esa razón, muchos han estado atentos a las declaraciones de la actriz boricua luego de que el ‘Toro del Corrido’ decidiera salir del reality show.

En su cuenta en Instagram, la también empresaria compartió un video de cómo la recibieron en la isla del encanto poco después de ganar, para demostrarle a Lupillo que el público la respaldó y por eso se convirtió en la vencedora de la temporada pasada.

“Así me recibieron en mi Isla. Ay, Lupillo. Si pensabas que te ibas sin que opinara, ¡te equivocaste!”, escribió.

Luego, comentó que espera que esté bien y que no haya mentido con algo tan delicado: “Ojalá que estés bien de salud. Que no esté pasando nada con tu salud. Cómo nos tienes tan acostumbrados a tus giros inesperados y estrategias ya no sé qué creer. Ojalá esté todo bien. ¡Ay, Lupillo, tu participación fue tan básica y predecible ¡Pero no olvides que el show continúa, papi!”.

Luego, explicó que no descarta la idea de entrar a la famosa mansión ubicada en México, así sea como invitada: “Veremos si ahora complacen al público metiéndome en la casa. Aquí te dejo este video para recordarte porque fue que gane y no sigas justificando mi triunfo con mi público”.

El público ha reaccionado a estas declaraciones de Maripily con mensajes como: “El ego no lo dejó soportar que estaba perdiendo”, “Lupillo despertó la furia boricua. Sea quien sea que se mete con un boricua, salimos todos”.

Otros escribieron: “No supera a Lupillo”, “Lo bueno es que Lupillo ni te ocupa, no superas que te rechazó”, “El público te quiere mucho y es lo más importante, ser querida como eres y los demás que soporten”.

