Luego de la salida de Lupillo Rivera: conoce al nuevo grupo de nominados

En La Casa de los Famosos All-Stars eligieron este jueves a un nuevo grupo de nominados y se trata de una de las semanas en las que hay más variedad en el reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Los elegidos en esta oportunidad fueron Luca Onestini, Rosa Caiafa, Caramelo, Dania Méndez, Manelyk González y Paty Navidad.

En la cuenta en Instagram de Telemundo Realities escribieron: “Luca le dio la estocada final a la tabla, moviendo todo con su nominación. La estrategia marcó la noche… y también cambiará el destino de uno de ellos. Vota por el famoso que quieres en lacasadelosfamosos.com”.

En esta ocasión, Luca Onestini fue uno de los grandes protagonistas, debido a que con su puntuación logró mover fuertemente la placa, debido a que le dio tres puntos a Manelyk, dos a Dania Méndez y uno a Caramelo, uno de sus grandes adversarios en la competencia.

“La razón es que no me cae bien, ya lo sabeis, pero tampoco me gustó lo que pasó ayer, salió Lupillo, por razón médica, alguien con quien hemos compartido tres meses y él (Caramelo) reía, gritaba, un poco de decencia en esos momentos”, dijo.

La audiencia ha reaccionado a esta nominación con mensajes como: “Votos masivos para salvar a nuestro cuarto Agua y también Tierra. Fuera Fuego, Rosa y Luca, porque Paulo es líder”, “Producción fue súper obvia. Luca leyendo a quiénes nominar y casualmente hoy sí son buenos en matemáticas, por favor”,

También hubo quienes afirmaron: “La próxima vez producción antes de ayudar a Fuego a nominar díganle a Rosa que disimule más que estaba hasta bailando de lo confiada que estaba y también a Lucas que ni disimulo como miraba a los lados para las indicaciones”, “Dirán lo que quieran pero Luca subió a toda agua y ni modo”.

El juego dentro del reality show se ha dividido entre cuartos, pero esta última semana, Fuego se ha visto debilitado debido a la eliminación de Diego Soldano y ahora por la salida de Lupillo Rivera, quien alegó problemas de salud para terminar su participación en el programa de telerrealidad.

