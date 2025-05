¿Quiénes han avanzado en La Casa de los Famosos All-Stars en base a conveniencia?

En La Casa de los Famosos All-Stars todos han avanzado en la competencia con alianzas y conveniencias; unos lo tienen muy claro y no lo niegan, mientras que otros quieren usar estos argumentos en contra de la casa, cuando no hay nadie en este juego que no haya tenido que llegar a acuerdos tácitos o implícitos para jugar y permanecer.

No ha habido ni un solo habitante dentro de esta competencia que no haya tenido que acallar sus “valores y principios” en pro del juego. El mismísimo Diego Soldano tuvo que jugar en alianza con Alfredo Adame, pese a no soportarlo ni un ápice. ¿Qué podemos decir de Paulo Quevedo y Lupillo Rivera, que no sólo jugaron de la mano de Alfredo Adame, sino que además convivieron con él compartiendo criterios y opiniones sobre otros durante las fiestas de los viernes cuando aún eran aliados?

Paty Navidad aseguró que no jugaría en alianza con el cuarto agua después de la supuesta traición de Niurka Marcos y no sólo lo hizo de manera indirecta, sino que ahora duerme en agua, por azares del destino y del mismo juego.

Carlos “Caramelo” Cruz ha tenido que jugar ahora con Alfredo Adame, pese a las ofensas que el mismo juego ha permitido gracias a la dinámica de posicionamiento. En un principio no sólo aceptaron volverse a unir en alianza para la nominación de la gala de eliminación número 10, sino que ahora duermen y conviven con total alegría en el cuarto agua rumbo a la gran final de este reality.

Todos dentro de La Casa de los Famosos All-Stars han tenido que jugar en alianzas por conveniencia con aquellos que les han hecho daño; así mismo vemos a Rey Grupero y Manelyk González conviviendo con Dania Méndez.

Luca Onestini ha caído en la misma estrategia y esto no sólo lo ha llevado a jugar con gente que lo ha nominado, sino también a convivir y divertirse con personas que no soportaba. Hablamos de: Aleska Génesis, Diego Soldano, Paty Navidad, Dania Méndez, Carlos Chávez, Rosa Caiafa y el mismísimo Alfredo Adame.

En este juego todos quieren ganar y llegar a la final, y para lograrlo han tenido que sacrificar mucho; es sólo que algunos no presumen de ello y otros sólo señalan a los demás, cuando a la larga todos han cometido el mismo “pecado”.

