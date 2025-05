Adame se sincera en La Casa de los Famosos All-Stars: su tajante visión sobre Lupillo 

Alfredo Adame aprovechó la fiesta de este viernes en La Casa de los Famosos All-Stars para hablar de la salida de Lupillo Rivera, quien alegó problemas de salud para terminar su participación en el reality show. Sin embargo, el actor mexicano considera que fue porque no quería verse como un perdedor.

Durante una conversación con Dania Méndez, el actor mexicano fue bastante frontal y por eso afirmó:

“Estuvo manipulando, el otro cobarde, que fue Lupillo Rivera, porque lo de Lupillo no fue un acto médico, fue un acto de cobardía. Cuando vio que nada le salió nada, que perdió todo, que no sacó a nadie, que ni hacía nada, pues huyó del barco como rata, dejó embarcados a ese par de tontos y todavía los sigue enamorando a ese par de estúpidos”.

El vejete "Lo de Lupillo no fue un acto medico, fue un acto de cobardia, cuando vio que perdio todo, que nada le salio, brinco del barco como rata" 👑 Que haria el vejete si te enterara que MP lo abandono? #LCDLFAllStars pic.twitter.com/a3579A7LIn — 👑Queen of Queens (@GODDESS_RY2222) May 3, 2025

Varios usuarios coincidieron con Alfredo Adame, pues consideran que ha tenido un mejor juego. “Pues así saliera mañana ya gano mucho más q lupillo porque con todo y todo tiene cariño del público y limpió su imagen cosa que Lupillo, ni volviendo a nacer, lograría jajaja”, “Adame diciendo verdades”.

Maripily Rivera, gran aliada de Adame, también ha hablado de la salida del hermano de Jenny Rivera.

“Así me recibieron en mi sla. Ay, Lupillo. Si pensabas que te ibas sin que opinara, ¡te equivocaste!”, dijo en Instagram.

Además de esto, comentó: “Ojalá que estés bien de salud. Que no esté pasando nada con tu salud. Cómo nos tienes tan acostumbrados a tus giros inesperados y estrategias ya no sé qué creer. Ojalá esté todo bien. ¡Ay, Lupillo, tu participación fue tan básica y predecible ¡Pero no olvides que el show continúa, papi!”.

El cantante de música regional mexicana, ante tantos cuestionamientos, ha insistido en que sí tiene una afección médica y que no hay otro motivo por el que puso fin a su participación en el reality show de Telemundo.

