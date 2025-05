Putin dice que espera no tener que usar armas nucleares en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este domingo que no ve necesario el uso de armas nucleares en Ucrania y confía en que esa situación no llegue.

“No ha habido necesidad de usar esas armas… y espero que no sean necesarias”, dijo en una entrevista con medios estatales, cuyo adelanto fue compartido por The Associated Press y EFE.

Putin aseguró que Rusia tiene “suficiente fuerza y medios para llevar lo que comenzó en 2022 a una conclusión lógica con el resultado que Rusia requiere”.

Al referirse a los ataques ucranianos en territorio ruso, insistió en que la capacidad de defensa del país no depende de armamento nuclear.

Negó que la anexión de Crimea en 2014 haya sido una invasión y reiteró que fue una “operación militar especial”. Según dijo, Moscú intentó evitar una confrontación directa con Occidente. “El país no estaba preparado para una confrontación tan frontal con todo el Occidente colectivo”, declaró.

Putin afirmó que Rusia “buscaba sinceramente resolver el problema del Donbás por medios pacíficos” y consideró que una reconciliación entre ambos países es inevitable.

“En mi opinión, es inevitable”, señaló sobre una posible futura relación entre Ucrania y Rusia.

Sus declaraciones coinciden con la firma de un acuerdo entre funcionarios estadounidenses y ucranianos para el acceso de EE.UU. a petróleo, gas, tierras raras y otros recursos estratégicos. A cambio, Washington continuará brindando ayuda militar.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el viernes que, aunque hay avances, todavía no se vislumbra un acuerdo de paz.

Su sucesión en el poder

Putin también habló sobre su sucesión. Aseguró que piensa constantemente en ese tema, pero subrayó que será el pueblo ruso quien decida. “Una persona que no cuenta con la confianza del pueblo no tendrá oportunidades de hacer algo serio”, afirmó.

“El pueblo ruso, los ciudadanos, los electores, son quienes deben elegir”, dijo. Aunque reconoció que evalúa posibles perfiles, sostuvo que su voz no será decisiva.

Tras las reformas constitucionales de 2020, Putin puede aspirar a la reelección en 2030 y continuar en el poder hasta 2036. Actualmente ejerce un nuevo mandato tras las elecciones de 2024.

