Alquilar o comprar en la economía actual: ¿es ahora el mejor momento para comprar?

Ser propietario de una casa ha sido asociado al Sueño Americano por mucho tiempo, pero el clima económico de los últimos años ha dejado a algunos posibles compradores de casa preocupados. Muchos propietarios potenciales han puesto en pausa su sueño de comprar una casa, o incluso la han abandonado por completo.

Si está pensando en comprar una casa pero no está seguro si tiene sentido para usted en este momento, considere estos pros y contras de alquilar en lugar de comprar:

Ventajas de alquiler

• Alquilar es un compromiso a corto plazo. Puede firmar un arrendamiento y tener la flexibilidad de trasladarse a otro lugar una vez finalizado.

• El mantenimiento y las reparaciones suelen estar a cargo del arrendador, lo que le ahorra tiempo y dinero. Además, los impuestos y otros gastos locales también suelen estar cubiertos por él.

• Si vive en una ciudad con altos impuestos sobre la propiedad, alquilar puede ser más asequible, lo que ayuda a reducir los costos de sus pagos mensuales.

• Los costos de mudanza pueden ser menores, a menudo incluyendo un depósito de garantía y/o el alquiler del primer y último mes en comparación con ahorrar para un pago inicial y costos de cierre.

Desventajas del alquiler

• Su arrendador o empresa de gestión puede aumentar el alquiler al renovar el contrato.

• El alquiler puede ofrecer menos estabilidad. Además de la posibilidad de precios más altos, su arrendador podría vender la propiedad o cambiar otros términos de arrendamiento durante la renovación.

• Hay una falta de general de control. Por ejemplo, las reparaciones están en el cronograma de otra persona y no se pueden realizar modificaciones importantes sin permiso.

• Pagar su alquiler mensual no contribuye a aumentar el valor neto, lo que significa que no se puede utilizar como estrategia de acumulación de patrimonio a largo plazo ni como una forma de aprovechar sus activos para una necesidad de efectivo.

Ventajas de comprar

• Puede aumentar el valor neto realizando pagos constantes sobre su hipoteca. Su valor neto puede ser una inversión de apreciación potencialmente valiosa y puede utilizarse para un refinanciamiento con desembolso de efectivo o una HELOC, que le permite pedir un préstamo con respecto al valor neto que ha acumulado. Los propietarios de casa a menudo utilizan este dinero en efectivo para realizar renovaciones en la casa o para pagar deudas con intereses más altos.

• Las opciones de tasa de interés hipotecarias fija proporcionan más previsibilidad y estabilidad para los pagos mensuales, a diferencia del alquiler que puede aumentarse con la renovación.

• Los propietarios de casa que califiquen podrían ser elegibles para obtener beneficios fiscales hipotecarios.

• Los propietarios de casa son libres de alterar, decorar y renovar sin la aprobación del arrendador.

• El valor de su vivienda puede aumentar con el tiempo, ofreciendo un posible beneficio al venderla. También podría alquilarla para obtener ingresos adicionales.

• Si vive en una ciudad con bajos impuestos sobre la propiedad pero un alquiler alto, comprar podría ser más asequible a largo plazo.

Desventajas de comprar

• Por lo general, comprar una casa conlleva costos iniciales significativos, como un pago inicial, costos de cierre, solicitudes de préstamos y más.

• Tiene que pagar todo el mantenimiento y las reparaciones.

• La creación de capital lleva tiempo y requiere un compromiso a largo plazo para ver un retorno significativo.

• El valor de mercado de su vivienda puede fluctuar por razones que escapan a su control, como tasas de interés, factores económicos y otras condiciones del mercado.

• Los propietarios deben pagar los impuestos sobre la propiedad y seguro de vivienda, lo que incrementa lost. Además, su propiedad puede tener cargos de condominio o asociación de propietarios.

Tomar una decisión

Hay muchas cosas a tener en cuenta al decidir alquilar o comprar una casa, incluido cuánto puede pagar, cuánto tiempo planea vivir allí y cuánta responsabilidad está listo para asumir. Usted querrá examinar los precios y tasas de interés actuales de los bienes raíces en su área para ver si puede permitirse comprar una casa ahora.

La conclusión es que decidir entre alquilar o comprar es realmente una cuestión de estilo de vida. Si está listo para permanecer en una sola ubicación y tiene la estabilidad financiera para manejar la propiedad y el mantenimiento de la casa, considere la posibilidad de establecer un objetivo para comprar una casa. Si aún desea flexibilidad o planea mudarse pronto, alquilar puede ser su solución ideal. También hay una variedad de recursos locales que pueden ayudarle a evaluar lo que tiene más sentido para sus circunstancias personales, como reunirse con un profesional hipotecario local que puede ayudarle a navegar por el mercado, así como hacer sugerencias basadas en su panorama financiero.

Sus circunstancias financiera, metas y aspiraciones únicas pueden ayudarle a tomar la mejor decisión para usted.

