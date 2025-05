Raphinha estuvo a punto de jugar con Italia: “Por suerte mi pasaporte no llegó”

Raphinha, delantero del FC Barcelona y figura de la selección brasileña, confesó que estuvo muy cerca de representar a Italia en lugar de Brasil, debido a su ascendencia italiana. En una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Isabela Pagliari, el jugador reveló que la posibilidad de vestir la camiseta de la Azzurra fue real.

“Estaba prácticamente todo listo para ir”, aseguró el atacante, quien explicó que solo un detalle impidió que se concretara su convocatoria: “por suerte mi pasaporte no llegó”.

El futbolista recordó que en ese momento fue contactado por miembros de la selección italiana, quienes le presentaron una propuesta muy atractiva. “En aquella época, personas de la selección italiana me llamaban. Jorginho (brasileño naturalizado italiano) me llamaba constantemente. La comisión técnica italiana tenía un proyecto increíble para mí, algo que realmente me llamó la atención”, relató Raphinha, quien en octubre de 2020 pasó del Rennes al Leeds United.

A pesar del interés europeo, el delantero nunca perdió la fe de jugar con la selección de su país. “Y, afortunadamente, mi pasaporte italiano no llegó a tiempo”, añadió Raphael Dias Belloli, nombre completo del jugador, nacido en Porto Alegre.

Esa esperanza se convirtió en realidad poco después. Un mes tras la final de la Eurocopa, el técnico Tite lo incluyó en la convocatoria de Brasil, dando inicio a su camino con la pentacampeona del mundo, donde ahora comparte protagonismo con figuras como Vinícius Júnior.

Actualmente, Raphinha vive una temporada destacada con el FC Barcelona. De acuerdo con los datos del club azulgrana, suma 31 goles y 22 asistencias en 52 partidos. Sus números, sumados a la conquista de la Copa del Rey y la posibilidad de levantar también la Champions League y La Liga, lo han colocado entre los favoritos al Balón de Oro, según la prensa especializada.

*Con información de EFE

Sigue leyendo:

–Pep Guardiola se tomará un descanso del fútbol en 2027

–David Beckham celebró su cumpleaños en un exclusivo restaurante de Londres

–Simone Inzaghi sobre Lamine Yamal: “Sería bueno que no le llegara el balón”