Recuerda los looks más icónicos en la historia de la MET Gala

Este lunes 5 de mayo se realizará una nueva edición de la MET Gala y, antes de que los famosos vuelvan a desfilar por The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, podemos recordar los looks más icónicos de la gala en sus más de 70 años de historia.

Hay que recordar que cada año la MET Gala tiene un tema que los invitados deben cumplir, motivándolos a ellos y a los diseñadores a crear prendas especiales que los hagan resaltar.

Aquí compartimos algunos de los looks más icónicos:

Sarah Jessica Parker en 2006

En esta edición el tema era ‘AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion’ y la actriz Sarah Jessica Parker usó un vestido de tartán escocés reinterpretado por Alexander McQueen. El vestido tenía una falda voluminosa, corsé y flores en el escote. Con el traje hizo un homenaje al legado británico y a la transgresión en la moda. Además, desfiló junto al diseñador.

Sarah Jessica Parker desfiló junto a Alexander McQueen. Crédito: Stuart Ramson | AP

Kate Moss en 2009

El tema fue ‘The Model as Muse: Embodying Fashion’ y la modelo lució un vestido asimétrico dorado y capucha drapeada, diseñado por Marc Jacobs. Con este look quiso evocar la era disco y el glam rock, y redefiniendo el concepto de moda sin esfuerzo.

Kate Moss quiso evocar la era disco y el glam rock. Crédito: Evan Agostini | AP

Rihanna en 2015

Sin duda, este traje de Rihanna es uno de los más impactantes de la MET Gala. El tema de la edición de 2015 fue ‘China: Through the Looking Glass’, la cantante y empresaria usó una especie de capa amarilla bordada a mano durante dos años por la diseñadora china Guo Pei. El vestido pesaba más de 25 kilos.

El vestido de Rihanna se bordó a mano. Crédito: Charles Sykes | AP

Blake Lively y Rihanna en 2018

El tema del 2018 fue ‘Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination’ y en esa edición Blake Lively hizo una entrada triunfal con un vestido barroco del Atelier Versace. El traje fue bordado en tonos dorados y burdeos, con una cola de más de dos metros que evocaba las vidrieras de una catedral.

Rihanna repite en esta lista por uno de los trajes que suele ser referencia cuando se habla de la MET Gala. La cantante caminó por lugar vestida como una papisa. Su traje era un conjunto de Maison Margiela diseñado por John Galliano, que incluía una mitra papal y un vestido corto plateado.

Blake Lively y Rihanna son referencia de la MET Gala. Crédito: AP

Lady Gaga y Zendaya en 2019

Lady Gaga fue anfitriona de la MET Gala de 2019, la cual tenía como tema ‘Camp: Notes on Fashion’. La cantante aprovechó los focos para presentar cuatro looks de Brandon Maxwell con un performance inolvidable. Comenzó con un maxivestido fucsia y terminó en lencería y plataformas.

Ese mismo año, Zendaya, quien es alabada en todas las alfombras rojas que visita, fue de las más icónicas por su vestido azul diseñado por Tommy Hilfiger. Con este traje quiso presentar una Cenicienta en versión futurista.

Lady Gaga y Zendaya se llevaron todas las miradas en la edición de 2019. Crédito: AP

Billie Eilish en 2021

El tema fue ‘In America: A Lexicon of Fashion’ y Billie Eilish desfiló con vestido voluminoso en tonos pastel, inspirado en Marilyn Monroe y Grace Kelly. Lo más llamativo es que era un estilo que la cantante no suele usar.

Billie Eilish lució un estilo contrario al de ella. Crédito: Evan Agostini | AP

Kim Kardashian en 2022

Kim Kardashian en 2022 se convirtió en un look icónico y polémico. El tema era ‘In America: An Anthology of Fashion’ y la socialité decidió usar un viejo vestido de Marilyn Monroe, el mismo que usó para cantar ‘Happy Birthday’ a John F. Kennedy en 1962. Este vestido es considerado una reliquia histórica diseñada por Jean Louis.

Kim Kardashian usó una reliquia histórica. Crédito: Evan Agostini | AP

Zendaya y Bad Bunny en 2024

Zendaya volvió a lucir un look icónico en la pasada gala, la cual tenía como tema ‘The Garden of Time’. Lució un vestido inspirado en la vid, en tonos azules y verdes irisados, con racimos colgando y un tocado.

La actriz fue coanfitriona de esta gala junto a Bad Bunny, quien también logró vestir un look icónico que ha quedado para la historia. Vistió un conjunto personalizado de la colección Artisanal de Maison Margiela, diseñado por John Galliano. El conjunto incluía un corsé de satén negro, una chaqueta de esmoquin de lana azul marino con solapas y un sombrero de gran tamaño con elementos abstractos.

Zendaya y Bad Bunny fueron los protagonistas en 2024. Crédito: AP

Sigue leyendo:

• Met Gala 2025: ¿cuál será la temática y código de vestimenta de este año?

• Madonna, Diana Ross y Stevie Wonder entre los artistas que podrían asistir a la MET Gala 2025

• MET Gala 2025: Algunas de las celebridades invitadas