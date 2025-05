Trump afirma que Sheinbaum le tiene tanto miedo a los carteles que no puede pensar con claridad

El expresidente Donald Trump aseguró el domingo que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, le tiene “tanto miedo” a los grupos criminales que “no puede pensar con claridad”.

Sus polémicas declaraciones surgen después de que Sheinbaum rechazara públicamente la propuesta de Estados Unidos para que el Ejército estadounidense ayudara en la lucha contra los cárteles del narcotráfico en México, reseñó Efe

Durante una entrevista en el avión presidencial, el republicano reveló que le propuso recientemente a Sheinbaum que permitiera la entrada de soldados estadounidenses en territorio mexicano para combatir las organizaciones criminales.

“Si México quisiera ayuda con los carteles, sería un honor para nosotros ir y ayudarla. Se lo dije (a Sheinbaum). Sería un honor para mí ir y hacerlo”, expresó el exmandatario, quien también calificó a la presidenta como “una mujer encantadora”.

¿Qué respondió México?

“¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende (…) No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del Ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”, precisó la mandataria durante un acto público cerca de Ciudad de México.

Trump y Sheinbaum ha reavivado tensiones diplomáticas entre ambos países, especialmente tras informaciones publicadas por The Wall Street Journal que indicaron que el estadounidense presionaba a México para ampliar la participación militar estadounidense en tareas contra el narcotráfico.

En respuesta a las presiones externas y al incremento del tráfico ilícito, especialmente del fentanilo, México desplegó 10,000 agentes de la Guardia Nacional en su frontera norte para frenar el flujo migratorio irregular y reducir el ingreso de drogas peligrosas.

Además, Estados Unidos incluyó en su lista oficial de terrorismo a seis grupos principales del narcotráfico mexicano: CJNG, Sinaloa, Golfo, Noroeste, Familia Michoacana y Carteles Unidos.

Sigue leyendo:

– Severas críticas a Trump por usar vestimenta de Papa: “No se burle de nosotros”

– Trump defendió las deportaciones masivas de inmigrantes: “Fui elegido para sacarlos de aquí”

– ¿Por qué cerró la cárcel de Alcatraz, donde ahora Trump quiere detener indocumentados?