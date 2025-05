Trump evalúa enviar migrantes deportados a Ruanda

Ruanda confirmó que mantiene conversaciones con la administración de Donald Trump para convertirse en país receptor de migrantes que Estados Unidos no puede repatriar. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe, quien detalló que las negociaciones están en una fase temprana.

“Actualmente, estamos en conversaciones con los Estados Unidos”, dijo el funcionario en una entrevista difundida el domingo por la televisión pública ruandesa. “Como saben, ya mantuvimos conversaciones en el pasado con el Reino Unido, así que esto no es nuevo para nosotros”.

Nduhungirehe subrayó que Ruanda tiene la disposición de ofrecer refugio a personas en situación de riesgo, aunque aún no hay un acuerdo definido con Washington. “Es demasiado pronto para decir cómo irá”, añadió.

El interés de Estados Unidos en este tipo de convenio salió a la luz poco después de que se conociera la deportación a Ruanda de Omar Abdulsattar Ameen, un refugiado iraquí que residía en EE.UU. y al que Bagdad acusaba de vínculos con el Estado Islámico. Ameen fue enviado al país africano en abril, según reveló la agencia Reuters.

En paralelo, el asesor de Trump en temas migratorios, Tom Homan, reconoció el lunes que el gobierno está explorando acuerdos similares con otros países.

Al ser consultado sobre si África figura en esa estrategia, evitó nombrar naciones específicas, pero dijo que se busca cooperación con Estados dispuestos a recibir a personas expulsadas.

“Hay conversaciones en curso con otros países dispuestos a acoger a inmigrantes indocumentados”, declaró Homan ante periodistas en las afueras de la Casa Blanca. “Sus propios países no los acogerán, así que encontraremos un tercer país seguro dispuesto a acogerlos”.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha confirmado si ofrecerá compensaciones financieras a cambio de que Ruanda reciba migrantes de terceros países. Tampoco Nduhungirehe ha indicado si esa posibilidad está sobre la mesa, según reportó The New York Times.

El caso del Reino Unido

La idea de utilizar a Ruanda como destino de deportaciones recuerda al polémico plan migratorio del Reino Unido, cancelado en 2024 por el gobierno de Keir Starmer. Ese acuerdo, firmado originalmente por Boris Johnson y luego promovido por Rishi Sunak, pretendía enviar a Ruanda a solicitantes de asilo llegados de forma irregular.

El programa británico quedó invalidado después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal, argumentando que Ruanda no podía garantizar la protección de los migrantes frente a posibles devoluciones forzadas a sus países de origen.

A pesar de su anulación, Kigali no devolvió los 240 millones de libras que había recibido del Reino Unido, asegurando que ese dinero ya se había utilizado en infraestructuras para recibir a los migrantes.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó en 2023 a Ruanda en su lista de países con preocupaciones en derechos humanos, citando entre otros motivos las condiciones carcelarias “duras y potencialmente mortales”.

Con información de EFE.

