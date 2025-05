Trump minimiza críticas por imagen como papa: “Solo es una broma”

El presidente Donald Trump defendió este lunes la publicación de una imagen suya generada por inteligencia artificial en la que aparece vestido como el papa, asegurando que no tuvo intención de ofender y restando importancia a las críticas que ha generado en círculos católicos.

“Denme un respiro. Alguien lo hizo por diversión. No pasa nada. Está bien divertirse un poco, ¿no?”, dijo Trump desde el Despacho Oval, en respuesta a la polémica desatada tras la difusión de la imagen en su red Truth Social y en las cuentas oficiales de la Casa Blanca.

La imagen, creada con ayuda de IA, muestra al presidente con atuendos papales completos —sotana blanca, mitra y una gran cruz dorada— y con la mano derecha levantada como si estuviera dando una bendición.

Su publicación coincidió con los días de luto por el fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el 21 de abril, y con la inminente celebración del cónclave para elegir a su sucesor.

La reacción más severa vino de la Conferencia Católica del estado de Nueva York, que acusó a Trump de “burlarse de la fe” al compartir la imagen justo antes de un evento tan solemne como la elección de un nuevo pontífice.

Trump, sin embargo, se desmarcó de la autoría. “Yo no tuve nada que ver. Alguien hizo una imagen conmigo vestido como el papa y la colgó en internet. No tengo ni idea de dónde salió. Tal vez fue IA, pero yo no sé nada. La vi anoche. De hecho, mi mujer pensó que estaba bien”, comentó.

También sostuvo que los católicos, según su percepción, “amaron” la imagen y que las críticas provienen principalmente de lo que denominó “medios falsos”.

A pesar de estas últimas declaraciones de Trump, líderes católicos de EE.UU. han condenado el uso de la imagen del presidente.

El arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, quien ha sido amigo de Trump durante años, dijo a los periodistas que no le gustaba la imagen.

“No estuvo bien”, dijo. “Espero que no haya tenido nada que ver con eso”.

Con información de EFE.

