William Scull habló de su derrota ante ‘Canelo’ Álvarez: “Me ganaron sin darme golpes”

El combate entre William Scull y Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha dado de qué hablar por la inacción que hubo durante los 12 rounds. Al término del pleito, el boxeador cubano habló sobre la derrota y aseguró que el mexicano le venció sin golpearlo.

En declaraciones rescatadas por ESPN, ‘El Indomable’ confesó minutos después de bajarse del ring, que su estrategia de combate no pasaba por huir del contacto con Álvarez.

“No, pero bueno, el objetivo fue ganar, me ganaron una pelea sin darme golpes, la verdad que es una pena ¿no? Que el boxeo cae en eso, porque al final es boxeo, esto es boxeo, darle y que no te den es boxeo”, explicó.

¿Ese era el plan de boxeo de Scull?



¿Acusó a Canelo de no tirar golpes? 🔥



Ojo a las palabras del cubano 👀🥊 pic.twitter.com/1h8V6cpcZg — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 4, 2025

Álvarez consiguió la victoria por decisión unánime con parciales de 115-113, 116-112 y 119-109 tras 12 asaltos en los que dominó Scull, pero no por presionar, buscar o golpear, sino por evitativo. El cubano se dedicó a bailar y escapar de ‘Canelo’ durante 36 minutos. Se peleó a su ritmo y condicionó la pelea.

De acuerdo con CompuBox, Scull tiene razón. Lanzó el doble de golpes que el tapatío, pero no con el mismo propósito. ‘Canelo’ pegó menos, pero mejor. En total, el mexicano tuvo 152 golpes, mientras que el cubano 293. Entre los dos sumaron 445.

William Scull hizo molestar a ‘Canelo’ Álvarez

Al término de la pelea, un ‘Canelo’ bastante frustrado culpó a Scull de regalar una pelea aburrida por su estrategia rácana. También, pidió disculpa a los fans y los secundó en la idea de que el pleito fue aburrido.

“Scull no vino a pelear hoy”, dijo ‘Canelo’ al término del pleito con un tono de molestia ante lo que fue un baile y persecución. Ambos jugaron al gato y al ratón por 36 minutos.

“Le dije que así no va a ganar peleas. Así no se ganan peleas, corriendo y haciendo ese tipo de cosas. Se disculpó y me dijo que era la primera vez que estaba aquí, quería hacer una buena pelea y estaba nervioso”, reveló Álvarez sobre su diálogo con Scull.

“No me gusta pelear este tipo de peleas (…) ellos (peleadores) vienen solo para sobrevivir hasta el 12do asalto (…) para mí fue una pelea aburrida. Odio ese tipo de peleadores (…) está bien. Ganamos. Somos dos veces campeones indiscutibles”, sentenció.

¡No se prestó! 😐



Canelo mostró su disgusto con la actitud de Scull sobre el ring. #CaneloXAzteca #BoxAzteca🥊 pic.twitter.com/uSP35iYy1K — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 4, 2025

‘Canelo’ logró su victoria número 63, pero sigue resistente ante el KO. Desde 2021 no gana por la vía rápida el mexicano, que ahora se enfrentará en septiembre a Terence Crawford.

Por su parte, William Scull suma la primera derrota de su carrera. 23 victorias y una caída para el cubano que ha logrado nueve nocauts.



Sigue leyendo:

· ‘Canelo’ Álvarez vence a un burlesco William Scull en un combate con poco contacto

· ‘Canelo’ Álvarez molesto tras su victoria ante William Scull: “No vino a pelear, fue aburrido”

· Una tormenta de memes destroza la “aburrida” pelea entre ‘Canelo’ y Scull