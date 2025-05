Aseguran que agresores de policías en Times Square son pandilleros reincidentes: arrestados más de 240 veces

El viernes de la semana pasada una turba de jóvenes, varios de ellos con el rostro cubierto, atacaron a dos policías del NYPD en Times Square, en un hecho similar al ocurrido en enero del año pasado, en el mismo sector de Manhattan, y este martes las autoridades reiteraron que los agresores son presuntos pandilleros de la temible banda El Tren de Aragua, con un largo historial criminal.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ofreció nuevos detalles sobre el violento ataque, en el que los agentes fueron emboscados cuando intentaban detener un robo cometido por los asaltantes, a quienes describió como miembros de “Los Diablos 42”, una rama del Tren de Aragua, quienes son señalados de varios delitos.

“¿Se imaginan estar en Central Park y tener veinte personas a su alrededor? O estar sentado en la estación de metro, en el tren, y tener trece personas a su alrededor. Qué intimidante es. Estos tipos disparan, roban, cometen delitos y tienen un desprecio total por la ley”, agregó el burgomaestre.

“Por eso atacaron a nuestros policías en Times Square. Esto no va a suceder en la ciudad. No vamos a permitir que suceda. Y les hemos impedido que se afiancen en la ciudad de Nueva York”, aseveró el Alcalde. “Y no vamos a permitir que cometan las peligrosas acciones que cometieron en otros países”.

El burgomaestre afirmó que se trata presuntamente de una pandilla de casi 40 jóvenes, mayormente menores de edad, quienes se han ido convirtiendo en una amenaza para la seguridad pública, y aprovechó para volver a criticar algunas medidas de la justicia penal y de las leyes de Ciudad Santuario que prohíben que la policía los entregue a autoridades e inmigración.

Al mismo tiempo, Adams recalcó que las autoridades seguirán trabajando para poner freno a esa banda y mencionó que no tolerará que migrantes que vengan a hacer daño a la Gran Manzana se queden sin castigo.

“Ya es bastante horrible ser víctima de un delito. Y cuando alguien agrede abiertamente a un policía, está atacando nuestro símbolo de seguridad. No podemos tolerarlo”, dijo el burgomaestre, quien se mostró muy comprometido en defender a la Ciudad y quien criticó que oficiales electos y algunos otros líderes quieran defender acciones violentas o ni hablar de casos como ese o el ataque a una abuela en Harlem hace unos días.

Al describir el ataque del que fueron víctimas los policías, Adams lo describió como una emboscada de una “manada de lobos”, quienes agredieron a los oficiales con scooters, pelotas de baloncesto, botellas y armas improvisadas.

Las autoridades revelaron que hasta el momento han logrado arrestar a 5 de los presuntos agresores, con edades entre los 19 y los 12 años, pero todavía están buscando al resto, entre ellos tres sospechosos, quienes tendrían entre 15 y 20 años.

El subjefe del NYPD, Jason Savino, aseguró que Times Square se ha convertido no solo en sitio de operaciones delincuenciales del grupo criminal, que cuenta con miembros de poca edad, sino que además lo usan como fondo para presumir de sus delitos con todo tipo de fotografías en redes sociales en las que usar emoticones, gestos y vestimenta relacionada on el Tren de Aragua.

“Ahora estamos viendo esa estructura. De hecho, hay grupos delictivos donde se recluta a estos jóvenes miembros, incluso de 11 años, y se ha descrito que algunos de estos robos ocurren incluso desde los 8 años”, dijo Savino, explicando que la banda “Los Diablos 42”, estaría conformada por unos 37 ladrones.

Lo que más preocupación genera entre las autoridades, como dijo Savino, es que los integrantes de la pandilla son delincuentes reincidentes, como lo muestran sus historiales criminales, de tal grado que en promedio cada miembro cuenta con seis anotaciones. Con este grupo, del que afirmaron estarían obteniendo sus armas directamente del Tren e Aragua, se han realizado unos 240 arrestos.

Al responder preguntas sobre si las autoridades reportarán a los presuntos agresores ante ICE, la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, quien recalcó que el ataque a los uniformados fue “planeado y llevado a cabo con intención”, mencionó que tienen que seguir las leyes de Ciudad Santuario que evita ese tipo de colaboración, pero resaltó que también las normas son claras en que es posible compartir información en casos específicos y con una lista de delitos graves.

“Este no es un delito menor. Se trata de violencia organizada perpetrada por pandilleros que ya habíamos retirado de las calles por atacar a los neoyorquinos. Y ahora han vuelto, tendiendo emboscadas a la policía en Times Square. No es casualidad. Es un fallo del sistema”, mencionó la Comisionada Tisch.

“No se puede combatir la violencia organizada con los ojos vendados. Es contrario al sentido común que nuestro ayuntamiento esté buscando abolir esta base de datos”, agregó al referirse a la utilidad que la polémica base de datos de presuntos pandilleros con la que cuenta el NYPD, ha prestado, base que críticos califican de injusta y discriminatoria por incluir a jóvenes que nada tienen que ver con grupos al margen de la ley. “Todavía tenemos más trabajo por hacer.

Otra de las investigaciones que adelanta la policía tiene que ver con la manera en que un joven ingresó un teléfono celular a una “sala de menores” utilizada para recluir a delincuentes de menos de 18 años, con el que tomaron varios selfis haciendo señas pandilleras.

El alcalde Adams, quien mencionó además que “si tienes 15 años y decides apuñalar a alguien, no quiero que me digan que se trata de un joven”, aclaró que no está en contra de la presencia de inmigrantes en la ciudad, a los que definió como mayormente personas que buscan una vida mejor siguiendo la ley, pero fue claro en advertir que quienes no sigan las leyes y hagan daño no debería permitírseles estar aquí.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, manifestó su molestia por lo que consideró señalamientos de la administración municipal a la comunidad inmigrantes, y lo acusó de estar del lado de la administración federal, que sigue amenazando con deportar a millones de migrantes.

“El alcalde no tiene el monopolio de la preocupación por los neoyorquinos. Ojalá también se preocupara por cumplir la ley, decir la verdad o tomar medidas políticas que realmente contribuyan a la seguridad de nuestra ciudad, al menos tanto como se preocupa por elogiar a Donald Trump”, dijo el Defensor del Pueblo.