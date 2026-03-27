Donald Trump muestra su apoya a Tiger Woods tras el accidente: “Está pasando por un momento difícil”

Tras el accidente sufrido por el golfista Tiger Woods en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se pronunció públicamente sobre la situación.

El republicano destacó la amistad que mantiene con el golfista y defendió su carácter, subrayando que se trata de “un hombre increíble”.

“Me siento tan mal” dijo Trump después de aterrizar en Miami para hablar en la Cumbre de Prioridades de la Iniciativa de Inversión Futura. “Está teniendo dificultades. Hubo un accidente y eso es todo lo que sé. Un amigo mío muy cercano, es una persona extraordinaria, un hombre extraordinario. Pero algunas dificultades”.

.@POTUS on Tiger Woods: "I feel so badly… There was an accident and that's all I know. A very close friend of mine — he's an amazing person, an amazing man." pic.twitter.com/3CpCovsKfA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 27, 2026

Relación cercana de Trump con Woods

Trump, quien mantiene una relación cercana con el golfista, expresó su apoyo y enfatizó la trayectoria y el carácter de Woods. “Hubo un accidente y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano mío; es una persona increíble, un hombre increíble”, declaró, intentando calmar la preocupación de aficionados y medios tras la noticia.

El comentario del magnate llega en medio de la cobertura mediática sobre el incidente en Jupiter Island, donde Woods volcó su vehículo mientras iba con otra persona a bordo.

La defensa de Trump refuerza la imagen pública del golfista, que además cuenta con una sólida trayectoria deportiva marcada por 15 títulos de Grand Slam y un regreso a la competencia tras graves lesiones previas. La declaración también subraya la cercanía personal entre ambos, un vínculo que ahora capta atención internacional.

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