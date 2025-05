Construyendo alianzas sólidas para proteger a los inquilinos y preservar la vivienda asequible de nuestra ciudad 

Como inquilino y neoyorquino, conozco bien, y yo mismo he sido objeto de amenazas de desalojo, o me he encontrado con un propietario que no responde y se niega a realizar las reparaciones necesarias. Esta experiencia, junto con las numerosas historias que surgen de las quejas que nuestros inspectores reciben y a las que responden, nos recuerda constantemente lo que está en juego y por qué una estrategia reflexiva, colaborativa y práctica es fundamental para garantizar que nuestro trabajo tenga el impacto deseado.

Demasiadas personas creen que lidiar con el acoso es solo una parte más de la vida en la ciudad de Nueva York que no se puede evitar. Con un porcentaje peligrosamente bajo de viviendas disponibles y accesibles y el aumento de los costos, la escasez de opciones alimenta esa percepción. Para el equipo del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), combatir esta situación y tratar de brindarles a los inquilinos una realidad diferente es una de nuestras prioridades. Los inquilinos no deberían tener que enfrentar esto solos, y en el HPD nos aseguramos de que no sea así.

Este trabajo lo realiza toda nuestra agencia, no solo una unidad o área de trabajo. Nuestro equipo de cumplimiento está presente a diario respondiendo quejas, emitiendo avisos de infracciones y realizando reparaciones de emergencia cuando es necesario. Nuestros colegas de Litigios de Vivienda emprenden acciones legales, ya sea en conjunto con los inquilinos que presentan demandas en su propio nombre o con la agencia que gestiona las reparaciones. Nuestro equipo de asistencia para el alquiler presiona cuando encuentra unidades que no cumplen con los estándares básicos de habitabilidad y trabaja con los propietarios para realizar las reparaciones. Y cuando el problema excede nuestra supervisión, aprovechamos nuestras relaciones con agencias como el Departamento de Edificios y el Departamento de Salud para analizar un conjunto más amplio de problemas donde sus facultades pueden ayudar a brindar alivio a los neoyorquinos. Utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para proteger los derechos de los inquilinos, ampliar las posibilidades para educar y empoderar a los ciudadanos para que actúen y generar transparencia mediante datos que permitan exigir responsabilidades a los actores. El mensaje es simple: si usted es un inquilino que sufre abuso o acoso, estamos aquí, lo escuchamos y actuamos.

Pero sabemos que el gobierno no puede hacerlo solo. Un cambio duradero requiere organización y alianzas comunitarias. Por eso me enorgullece hablar sobre la expansión de Aliados en la Preservación, una iniciativa del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) que apoya a los inquilinos creando un espacio de colaboración entre organizaciones comunitarias (CBO), proveedores de servicios legales y agencias gubernamentales para identificar y abordar de forma más estratégica el acoso a los inquilinos y las condiciones de vida insostenibles en edificios con alquiler regulado. Uno de los objetivos más importantes de este formato es empoderar a los inquilinos para que sean nuestros aliados y ayudarlos a formar asociaciones de inquilinos sólidas y eficaces, porque sabemos que cuando los inquilinos se unen, pueden cambiar la trayectoria de sus edificios y sus comunidades.

Aliados en la Preservación comenzó como programa piloto en 2019 y ya ha demostrado lo que se puede lograr cuando el gobierno colabora con organizaciones comunitarias. Ahora, con una financiación anual permanente de más de $5 millones, el programa ampliado prestará servicios a los cinco condados, ayudando a los inquilinos de 30 distritos comunitarios a formar casi 200 nuevas asociaciones de inquilinos.

Trabajamos estrechamente con 16 socios comunitarios de confianza, entre ellos Community Voices Heard, la Coalición Comunitaria y del Clero del Noroeste del Bronx, la Coalición de Inquilinos de Flatbush y el Comité de Cooper Square. Estos grupos tienen un profundo arraigo en los barrios a los que sirven y comprenden los desafíos únicos que enfrentan los inquilinos, desde la negligencia y las condiciones inseguras hasta el acoso directo.

Nuestra función es apoyar y ampliar esa labor. Proporcionamos herramientas de datos para ayudar a identificar los edificios donde los inquilinos tienen necesidades, facilitamos la conexión con servicios legales y otras agencias municipales, brindamos capacitación e información sobre los procesos de cumplimiento del HPD directamente a los organizadores para que puedan utilizar mejor estas herramientas y explicárselas a los inquilinos, realizamos actividades de seguimiento de cumplimiento en algunos edificios y acompañamos a los inquilinos para asegurar que sus voces sean escuchadas. Juntos, estamos cambiando el equilibrio de poder: de los propietarios negligentes a las personas que viven en nuestra ciudad.

El acoso a inquilinos adopta muchas formas. A veces se manifiesta como una construcción insegura o un propietario ausente que ignora reparaciones importantes. A veces es más sutil: se niegan a renovar contratos de alquiler, cortan servicios esenciales como la calefacción y el agua caliente, o crean condiciones inhabitables para expulsar a los inquilinos. Todas estas tácticas son ilegales, a menudo afectan de forma desproporcionada a residentes, familias y comunidades racializadas de bajos ingresos, y el resultado es la erosión de la esencia misma de nuestros vecindarios.

Pero a través de Aliados en la Preservación, los inquilinos están resistiendo. Están conociendo sus derechos, formando asociaciones de inquilinos, organizándose para reparaciones y protegiendo sus hogares del desalojo. No solo están mejorando las condiciones de sus edificios, sino que también están fortaleciendo a toda la comunidad. Si hay propietarios que desean responder a las necesidades, pero tienen dificultades con los costos, nuestros expertos en preservación pueden intervenir y profundizar en esas conversaciones. Así es como se ve el poder de una estrategia reflexiva, colaborativa y práctica.

Nos enorgullece apoyar esta labor y nos comprometemos a expandirla. Aliados en la Preservación es más que un programa: es un modelo de cómo el gobierno y la comunidad pueden colaborar para garantizar que cada neoyorquino tenga un lugar seguro y estable donde vivir.

Hacer rendir cuentas a los propietarios infractores, brindar a los propietarios interesados las herramientas para realizar reparaciones, preservar los apartamentos con renta estabilizada y apoyar a los inquilinos son fundamentales para la misión del HPD. Con esta expansión, reforzamos nuestro compromiso con los barrios de toda la ciudad. Juntos, con nuestros socios y los inquilinos que lideran esta labor, estamos construyendo una ciudad de Nueva York más fuerte y justa, donde todos tengan la oportunidad de quedarse, crecer y prosperar.

Ahmed Tigani es el comisionado interino del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD)