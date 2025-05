Mariana Seoane se disculpa con Susana Zabaleta por su opinión sobre su vida sentimental

Mariana Seoane se disculpó públicamente con Susana Zabaleta luego de sus declaraciones, en las que afirmó que la cantante mexicana aparentemente mantenía a su pareja, Ricardo Pérez, insinuando que esto ocurría porque es una persona menor que ella. Sin embargo, reconoció que no estuvo bien lo que dijo y le atribuye la culpa a los medios de comunicación, quienes le hicieron una pregunta y esa fue la respuesta que terminó dando.

La actriz también culpó a los periodistas, diciendo que ellos editan las entrevistas y solo se ve su parte, pero no las preguntas que le hacen: “Mi equivocación fue repetir lo que uno de ustedes (reporteros) me dijo que si yo mantendría a alguien como Susana Zabaleta a Ricardo. Yo repetí eso, fue mi error y por eso pido una disculpa, pero yo no metí la cizaña. Pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo que además ya sé perfectamente que se aman, que tienen una relación súper bonita”, comentó.

Susana Zabaleta, a través de su perfil de Instagram, realizó una transmisión en vivo donde compartió su postura acerca de las declaraciones de Mariana. La mexicana expresó su descontento al escuchar que otra mujer se expresara de esa manera sobre ella y su vida sentimental, más allá del contenido que pueda compartir en diversas plataformas digitales.

Zabaleta le agradeció a su hijo por defenderla públicamente, además de que quedó impresionada por la manera tan respetuosa en que se expresó de ella para dar por terminados los comentarios hechos sin fundamento: “No sabía yo del chisme, ya después me enteré… que se dijeron que yo mantenía Ricardo. Digo yo: ‘Ay, Ricardo gana cuatro veces más que yo’“, manifestó.

¿Qué dijo Mariana Seoane de la vida sentimental de Susana Zabaleta?

Mariana, de manera amable, estaba conversando con los periodistas y en un video se escucha cuando uno de ellos menciona a la cantante, y ella le dijo: “Generalmente, nunca es mal visto de un hombre a una mujer como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes; ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie“, mencionó a la prensa.

