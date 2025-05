¿Qué hará Verónica Ferraiuoli, exdesignada secretaria de Estado de Puerto Rico, como encargada del “DOGE boricua”?

Nueva York – Unos nueve días después de que pidiera que se retirara su nombramiento como secretaria de Estado, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González confirmó que Verónica Ferraiuoli continuará laborando en su Administración, pero como encargada del llamado “DOGE boricua” o en gestiones dirigidas a lograr mayor eficiencia gubernamental.

El DOGE hace referencia a la Oficina de Eficiencia Gubernamental para la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró al magnate Elon Musk como encargado.

A Musk se le considera el principal artífice de la estrategia de reducción del gasto público en agencias federales. Las acciones de Musk y su equipo se han traducido en despidos de empleados, algunos de los que están siendo disputados en cortes, así como en cierres de oficinas y otras medidas para reducir lo que consideran “despilfarro” y “burocracia”.

Gestiones en esa dirección se espera que esté realizando Ferraiuoli como “coordinadora de eficiencia”, aunque el alcance de su trabajo no está claro.

“Hay una orden que no recuerdo el nombre que designa a la secretaria Verónica Ferraiuoli para que evalúe eficiencias en el Gobierno, redundancias de gastos de servicios, cosas que el Gobierno hace”, dijo González en una conferencia esta semana al ser cuestionada por un periodista.

“Ese rol se le ha designado a la pasada secretaria de Estado. Tienes tres asignaciones adicionales a su rol”, añadió la gobernadora.

A preguntas de cuáles eran esas asignaciones, respondió: “La del DOGE local, lo que tiene que ver con eficiencia; hay una que tiene que ver con coordinación con el gobierno federal ante los 250 años de Estados Unidos (Fuerzas Armadas); y me parece que hay dos más, son cuatro funciones separadas”.

A la interrogante de si contaba con una posición específica de directora de “DOGE local”, la gobernadora contestó: “Es la persona a cargo; es la coordinadora de hacer eso y revisar eficiencia. Me parece que hay cuatro órdenes ejecutivas relacionadas con eso”.

El nuevo nombramiento de Ferraiuoli fue oficialmente anunciado el 2 de mayo, según especifica una carta de La Fortaleza a la que hace referencia un reporte de El Nuevo Día.

“Como coordinadora de eficiencia, se le delegan y asignan todas las facultades, deberes y prerrogativas necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en las referidas órdenes ejecutivas, a los fines de revisar y actualizar las estructuras y sistemas gubernamentales, así como de impulsar la modernización y simplificación de los procesos, trámites, reglamentos, regulaciones y demás disposiciones administrativas en aras de optimizar el funcionamiento del aparato gubernamental”, lee parte de la misiva.

Para mantener a Ferraiuoli en la posición, se enmendó la orden ejecutiva OE-2025-09, que la gobernadora firmó el 4 de febrero, para que la entonces designada secretaria de Estado examinara el funcionamiento y alcance de las distintas estructuras gubernamentales.

A través de la orden ejecutiva OE-2025-023 se alteró la anterior para cambiar el cargo de secretaria de Estado al de coordinadora de eficiencia.

Cuando se le consideraba para el puesto en el Departamento de Estado mientras ocupaba la dirección de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADC), a Ferraiuoli se le pagaban unos $200,000 anuales.

Ferraiuoli le pidió a la gobernadora que retirara su designación en medio de una controversia por la presentación tardía de sus declaraciones de impuestos.

La licenciada no presentó sus planillas a tiempo por tres años consecutivos (2021,2022 y 2023). Por no cumplir con la responsabilidad para la fecha límite, tuvo que pagar $7,075 por intereses, recargos y penalidades.

En declaraciones en una audiencia en el Senado como parte de la evaluación del nombramiento, Ferraiuoli negó ser una evasora contributiva.

“Sobre este ‘ruido’, quiero que quede meridianamente claro lo siguiente: no soy una evasora contributiva, ni intencionalmente he faltado a mi deber como contribuyente. Siempre he pagado mis contribuciones, durante los pasados casi 30 años”, dijo Ferraiuoli según reseñaron medios en la isla.

Argumentó que las prórrogas que solicitó fueron legales y se justificaban.

Ferraiuoli añadió que dejó en manos de su contable el manejo de ese asunto y que desconocía que no se habían sometido las planillas.

Juan Oscar Morales, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), que preside la gobernadora, dijo a medios locales que al cuerpo legislativo le llegó una carta del CPA de la funcionaria en la que le atribuye incumplimiento con la documentación requerida para presentar planillas en el tiempo establecido.

El pasado 27 de abril, la primera mandataria informó que había recibido la solicitud de Ferraiuoli para que retirara su designación como secretaria de Estado.

“Me reafirmo en la calidad de profesional y ser humano que es la licenciada Veronica Ferraiuoli y en que no hay nada que la descalifique para ser confirmada como secretaria de Estado. Al igual que estoy agradecida de todo su trabajo durante los pasados meses y de su desprendimiento para conmigo y esta Administración al solicitarme el retiro de su nombramiento. ¡Gracias Veronica por tu servicio al pueblo desde Estado!”, manifestó la gobernadora al aceptar la petición.

Por medio de un comunicado, añadió que Narel Colon, quien funge como subsecretaria de Estado, continuará al mando de la oficina en tanto nombra al próximo nominado o nominada.

Previamente, por medio de otra carta, Ferraiuoli indicó que se retiraba de la posición porque la controversia estaba empañando el servicio a la ciudadanía.

“Estoy consciente de que esta controversia política nos ha desenfocado de lo que verdaderamente es importante, atender a nuestra gente a quienes estamos llamados a servir. No es mi deseo continuar siendo eje de esta polémica política, por lo que le solicito encarecidamente que retire mi nombramiento”, planteó Ferraiuoli en la documento a González.

