Andrea Legarreta regresa a la actuación y habla sobre su vida personal

Andrea Legarreta tiene una amplia trayectoria profesional y, después de un largo tiempo, podremos disfrutar de su profesionalismo en la nueva telenovela “Amanecer” de Juan Osorio. Por ello, revela cómo fue esta experiencia, en la que también tuvo que besarse con algunos actores. Esto sucede tras dos años de separación de Erik Rubín.

“Hice escenas que nunca había hecho, sexys, de besos más intensos. En un inicio me costó trabajo, porque yo las telenovelas que hacía, ni mis villanas más villanas eran así, eran muy fresas. Entonces me tocó hablar con ellos, con Iván Aranas que es un actorazo, con Colunga, que han sido muy buenos compañeros conmigo”, manifestó en un encuentro con los medios de comunicación.

Andrea explicó que, a pesar de todas las especulaciones sobre su vida sentimental, desde el momento del fin de su relación con el padre de sus hijas, ella no ha salido con otra persona: “Desde que nos separamos Erik y yo, no he salido con nadie. Más allá de lo que puedan pensar o inventar sus historias, pero no me había besado con nadie. Entonces, imagínense el nervio, me acordé que sí sabía bien eso”.

En cuanto al nuevo proyecto actoral, explicó que, sin duda, fue una parte bastante difícil, pero recordó todos los años de experiencia que tiene: “Con Fer y con Iván, no bueno, fue muy complicado, yo sudaba y ellos se daban cuenta, pero al final no podía hacer el ridículo, soy una cincuentona, aunque he hecho mucho de conducción, he sido actriz desde que era una niña, entonces pensaba: ‘No puedo salir con el ridículo de ay qué pena, dije no, si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien”.

Después de tanto tiempo sola, dijo que está dispuesta a rehacer su vida sentimental, aunque prefiere seguir soltera, ya que disfruta de varias etapas de su vida en este momento, debido a que ha cerrado ciclos y desea compartir y conocer sin compromiso alguno hasta que llegue la persona ideal.

“No, no me cierro nunca. Ahora estoy mucho más abierta, pero no quisiera tener una relación, la vida de pronto te sorprende, pero la verdad no quisiera, han pasado más de dos años y la verdad es que apenas ahora estoy pensando en salir con amigos a distraerme, disfrutar un poquito más como mujer. También es válido darme la oportunidad de conocer gente, creo que vale la pena y no estoy tan peor”, agregó.

