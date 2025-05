Biden acusa a Trump de apaciguar a Putin al presionar a Ucrania

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden ha declarado que la presión que el republicano Donald Trump ejerce sobre Ucrania para que ceda territorio a Rusia es una forma moderna de apaciguar al presidente ruso, Vladímir Putin.

Así lo afirmó Biden en una entrevista con la cadena británica BBC divulgada este martes, la primera que ofrece desde que salió de la Casa Blanca el pasado enero y fue sustituido por Trump.

“Es un apaciguamiento moderno”, declaró Biden, en referencia a la política del exprimer ministro británico Neville Chamberlain, quien a finales de la década de 1930 intentó apaciguar las exigencias de Adolf Hitler en un intento por evitar una guerra en Europa.

Biden, en declaraciones el lunes a la BBC en Delaware, agregó que Putin creía que Ucrania era parte de Rusia y que cualquier persona que piense que el presidente ruso detendrá su ofensiva si se le concede territorio “es simplemente un insensato”.

“Simplemente, no entiendo cómo la gente piensa que si permitimos que un dictador, un matón, decida apropiarse de porciones significativas de territorio que no le pertenecen, eso le va a satisfacer. No lo entiendo del todo”, señaló.

Trump ha declarado que espera que Rusia conserve la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y el mes pasado acusó al líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, de perjudicar las negociaciones de paz cuando este rechazó la sugerencia.

Además, Biden expresó su preocupación por la crisis en las relaciones entre Washington y Europa bajo el mandato de Trump, y criticó también la petición del líder republicano para que su país recupere el Canal de Panamá, adquiera Groenlandia y convierta a Canadá en el estado número 51 de EE.UU.

“¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué presidente habla así? Eso no es lo que somos”. “Nosotros defendemos la libertad, la democracia, las oportunidades, no la confiscación”, dijo Biden.

El político admitió su preocupación por que “Europa pierda la confianza en la certidumbre y el liderazgo de Estados Unidos”.

Los líderes del continente, añadió, se preguntaban: “¿Qué hago ahora? ¿Puedo confiar en Estados Unidos?”.

Sobre los 100 primeros días del mandato de Trump, Biden dijo que la economía de su país estaba creciendo con la administración demócrata, “íbamos en una dirección en la que el mercado de valores estaba muy al alza. Estábamos en una situación en la que expandíamos nuestra influencia en todo el mundo de forma positiva, incrementando el comercio”.

Con información de EFE

