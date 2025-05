Christian Nodal lloró con “El Equivocado”, canción de Ángela Aguilar que le tocó el corazón

El cantante Christian Nodal se sinceró y reveló las emociones que le provocó cuando escuchó por primera vez “El Equivocado”, la nueva canción de su esposa Ángela Aguilar, que se estrenó el 1 de mayo y que en apenas unos días ya acumula más de tres millones de vistas en YouTube.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la canción “El Equivocado” de Ángela Aguilar?

Durante una entrevista con la prensa, Nodal se deshizo en halagos hacia Ángela, asegurando que está muy orgulloso de su nuevo álbum “Nadie se va como llegó”, debido a que la cantante lo hizo sola y desde un lado más maduro.

“Yo estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella. El álbum que hizo, lo hizo ella solita, y lo hizo desde un lado mucho más maduro, un lado donde creo que la gente lo va a sentir. Ese video me sacó lágrimas, cuando me mostró la canción me tocó profundamente el corazón”, dijo.

Y agregó que cuando Ángela le mostró la canción, sintió que era para él, aunque ella no se lo dijo directamente.

“No me dijo ‘es para ti’, pero me quedó el saco, entonces me lo puse”, mencionó.

El sonorense además mencionó que fue idea de Ángela que él apareciera en el video.

“Me dijo: ‘Pues estaría muy bonito que hiciéramos un video juntos’. Y le dije: ‘Mami cuenta conmigo para lo que sea’. El clip terminó siendo esa parte íntima de las vacaciones, las pequeñitas vacaciones que tomamos para tomar energía y creo que salió un resultado muy hermoso y yo me siento muy feliz”, aseguró.

¿De qué trata el tema de Ángela Aguilar?

En el “El Equivocado”, Ángela canta al amor verdadero, ese que aparece cuando menos lo esperas, incluso cuando el mundo entero dice que estás con la persona equivocada. Es un tema poderoso, con un mensaje fuerte y directo sobre el amor que siente por Christian Nodal.

Este tema forma parte del nuevo álbum de Ángela, “Nadie se va como llegó”, mismo que será lanzado oficialmente el 22 de mayo de 2025.

Según se sabe, el disco combinará ritmos de cumbia, tumbado y pop, además de que promete mostrar una faceta aún más madura y artística de la cantante.

Aquí te lo dejamos para que lo disfrutes

