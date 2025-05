Christian Nodal no demandará a ‘La Rosa de Guadalupe’ por reflejar su vida amorosa

“La Rosa de Guadalupe” es uno de los programas más vistos de México y a mediados de 2024 estrenaron un episodio que llamaron “Fan de su relación”. Para nadie fue un secreto que se trataba del inicio de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Recordamos que el episodio trataba de un triángulo amoroso donde también se veía involucrada Cazzu, madre de la única hija del cantante mexicano.

Fue en el mes de septiembre cuando los fanáticos disfrutaron de este episodio. Los protagonistas posaron frente a un espejo e hicieron una publicación en la cual una amiga decía que era fan de su relación. Recordemos que se trataría de Christian y la madre de Inti, y la opinión habría sido generada por la hija de Pepe Aguilar.

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, y fue en ese momento cuando aclaró si tenía pensado en denunciar por este capítulo que refleja un escandaloso pasado de su vida. Dijo: “Yo creo que enojarse está de más y al final es bueno afrontar con esas cosas. ‘La Rosa de Guadalupe’ es uno de los programas más vistos. Son cosas random que pasan, creo que por ese lado es la mejor manera de tomarlo“.

“No, mentiras. Cuando lean que desmontaron aquí guaya es mentira, yo no tengo ni tiempo, ni abogados, ni ganas, nada. No queremos problemas“, manifestó.

Christian Nodal opina sobre la nueva canción de Ángela Aguilar

Nodal se siente muy feliz por el logro profesional que está alcanzando su esposa, pero no pudo evitar hablar de la canción que ella estrenó hace poco, en la que habla de la relación amorosa que ellos sostienen y por la que han sido criticados desde que confirmaron en el año 2024 que están juntos. Fue en junio cuando terminaron con las especulaciones y en julio se casaron.

“Estoy muy emocionado por Ángela; me siento muy orgulloso el álbum que hizo. Ella solita, desde un lado muy maduro. Ese video me sacó lágrimas. Cuando me mostró la canción de ‘El equivocado’, a mí me tocó profundamente el corazón, no me dijo ‘es para ti’, me quedó el saco y me lo puse. Yo me siento muy feliz“, dijo a la prensa.

Ángela también compartió un mensaje a través Instagram: “‘El Equivocado’ es una canción que me abraza en esta nueva etapa. Traducirla fue un acto de amor, y cantarla una forma de agradecer no solo a quien me hace sentir todo, sino también a quienes han creído en mí y en lo que construyo con el corazón. Gracias por estar”.

