Buenas noticias en El Bronx: Giancarlo Stanton ya tendría fecha de regreso con los Yankees

Uno de los jugadores clave para que los Yankees volvieran a la Serie Mundial en 2024 fue Giancarlo Stanton. El veterano jugó la pasada temporada 114 encuentros conectando 27 cuadrangulares e impulsando 72 carreras. Además fue el MVP de la Serie de Campeonato.

Para 2025 los Yankees iniciaron su temporada con la sensible baja del toletero. Pues sufrió una complicada lesión en ambos codos que lo dejó fuera de estos primeros 40 juegos de la campaña con los Yankees.

Pero ahora parecen llegar buens noticias en El Bronx y es que Stanton ya tendría fecha de regreso con los Yankees. Una incorporación que seguro ayudará a la ofensiva del equipo tomando en cuenta también las bajas de Jazz Chisholm y D.J. LeMahieu.

Giancarlo Stanton permanece en la lista de lesionados. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Stanton ya se encuentra haciendo algunos entrenamientos y este jueves confirmó para MLB Network que según su plan de regreso, debería estar con los Yankees para finales de mayo. Por lo que en unas dos semanas podríamos ver al designado regresando a Nueva York.

El toletero de 34 años participó en una práctica de bateo con lanzamientos en vivo por primera vez en este año. Debido a que durante la temporada baja estuvo bajo tratamiento para intentar disminuir la tendinitis que le afecta ambos codos desde el inicio de los entrenamientos de primavera.

Durante este entrenamiento en 10 lanzamientos que recibió, conectó un rodado al campocorto y negoció una base por bolas en cuenta completa en dos turnos ante el lanzador derecho Jake Cousins.

Stanton además comentó que iniciará una nueva fase de rehabilitación y aclaró que no tenía una fecha límite para iniciar el tratamiento. Por su parte, el manager de los Yankees, Aaron Boone, indicó que Stanton probablemente no necesitará una rehabilitación larga porque no juega a la defensiva:

“Depende de qué tipo de brazos tenga disponibles (para las sesiones de práctica de bateo en vivo) y de cómo me sienta en esos turnos al bat”, dijo Stanton.

“Si estoy en el campo, estaré lo suficientemente bien para jugar”, remató Stanton. Quien se espera vuelva con los Yankees el 26 de mayo cuando el equipo inicie una serie en Los Ángeles ante los Angels.

