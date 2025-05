Kylie Jenner y Timothée Chalamet debutan su romance en una la alfombra roja

Después de dos años de jugar al escondite con los paparazzi, de miraditas furtivas y apariciones estratégicas en eventos, Kylie Jenner y Timothée Chalamet finalmente decidieron oficializar su romance ante decenas de cámaras internacionales.

La pareja llegó de la mano a la alfombra roja de los Premios David di Donatello, el equivalente italiano a los Oscar, en plena Roma, donde se les vio relajados, sonrientes y con toda la energía de una pareja que ya no tiene nada que esconder.

Para la ocasión, ambos optaron por lucir coordinados con atuendos completamente en color negro.

Durante el evento, Chalamet, de 29 años, recibió el premio David Speciale, un galardón que reconoce a un “gran actor de películas de calidad e innovadoras y a un protagonista global“.

El propio presidente de la Academia de Cine Italiano no perdió la oportunidad para destacar específicamente el trabajo que hizo Timothée con el aclamado director italiano Luca Guadagnino, en ‘Call Me by Your Name’, de 2017, cinta que puso su nombre en el radar mundial.

Sin embargo, aunque el premio fue para él, las miradas se centraron en ambos, debido a la actitud cariñosa que mostró Kylie al apoyar su cabeza en el pecho de Timothée, mientras él la rodeaba con un brazo alrededor de la cintura.

Cabe señalar que, aunque esta no es la primera vez que se les ve juntos, ni tampoco la primera muestra pública de afecto, nunca antes se les había visto desfilar por un encarpetado rojo.

Por ejemplo, durante la temporada de premios de este año, Kylie optó por un perfil más discreto. Aunque acompañó a Chalamet en eventos de alto calibre como los Oscar o los Golden Globers, lo hizo lejos del lente de las cámaras, sin embargo, se sentaron muy juntitos en la misma mesa.

También se mostraron muy cariñosos en el BNP Paribas Open en Indian Wells, California, en marzo, y se sentaron juntos en la cancha para presenciar la derrota de Los Angeles Lakers en los playoffs de la NBA contra los Minnesota Timberwolves el 30 de abril.

