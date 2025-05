Maripily Rivera revela quién quiere que gane La Casa de los Famosos All-Stars

Maripily Rivera anunció a su participante favorito en La Casa de los Famosos All-Stars, algo que no ha sido sorpresa, pues dijo que le gustaría que Alfredo Adame gane esta temporada del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

La actriz boricua comentó en el lanzamiento de una línea de lip gloss que le dio un beso al actor mexicano porque le parece alguien bello y es un caballero. “Ese es mi alacrán boricua y cuando yo entré a la casa, le di un beso en la boca porque él sabe que lo estoy esperando”, comentó acerca de la reciente participación que tuvo en la competencia para dejar el maletín con el premio de $200.000 dólares.

Maripilly Rivera revela quien es su Primer Candidato a Ganar la Casa de los Famosos All Stars y pide a su público que así como la apoyaron a ella

lo apoyen a Él 😱



Luego de esto, afirmó: “Este público, que me ayudó a ganar, que luchó y peleó por mí, que se encargue. Mi primer candidato para ganar es Alfredo Adame y lo voy a decir así mismo porque me cansé de que se crea que uno no lo puede decir”.

En las redes sociales, el público ha reaccionado a estos mensajes del huracán boricua con opiniones como: “Puerto Rico y tú se quedarán esperando que Adame gane. Lo gana Mane, Luca o Paulo”, “Ay Maripily sabemos que Adame es tu candidato a ganar y el otro es a quien te quieres comer”, “Todos apoyemos al alacrán boricua igual que lo hace la Reina Maripily”.

La alianza de Maripily y Alfredo Adame

La boricua tuvo algunos encontronazos con el ‘Golden Boy’ cuando participaron juntos en el reality show, pero luego, con el paso del tiempo, lograron hacer las paces y tuvieron gran éxito cuando la famosa presentó su obra de teatro y lo incluyó.

Desde entonces, formaron una fuerte alianza, al punto que el público boricua adoptó como suyo a Adame para apoyarlo en las votaciones, debido a que no tuvieron concursante en esta edición.

Los puertorriqueños son un público fuerte en las votaciones y por ende, el mexicano ha logrado avanzar durante varias semanas y se perfila como un jugador fuerte para en caso de que llegue a la final.