Raúl Jiménez cuenta los momentos más complicados de su recuperación 

El delantero del Fulham y estrella de la selección mexicana, Raúl Jiménez, habló sobre algunos de los momentos más complicados por los que tuvo que atravesar durante su proceso de recuperación por la lesión de cráneo que sufrió contra David Luiz en un partido de la Premier League; hecho que casi acaba con su carrera profesional debido al largo tiempo que tardó en recuperarse.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para David Faitelson en TUDN, donde la estrella recordó algunos de los momentos más difíciles que tuvo que vivir tras esta fractura; destacó que lo más complicado de todo fue pararse para poder caminar y tomar algunos objetos de su hogar.

“Después de que ya salí del hospital regresé a mi casa y los primeros días era solamente estar prácticamente acostado. Pararme y caminar un poco para no estar todo el día acostado. Habrá sido un par de semanas en los que estuve solamente acostado y parándome en mi casa a caminar para poder mover las piernas un poco”, expresó.

“De ahí pues simplemente fue regresar al club a solamente a salir a caminar alrededor del campo. Me acuerdo que las primeras veces que iba estaba rodeado de árboles el club. Yo sentía que los árboles se movían. O sea, yo veía para el frente y los veía de frente y sentía que se movían… Entonces ese tipo de cositas al principio. O que me daban algo y como que yo iba normal agarrarlo, pero al final, como que tenía que calcular bien para poderlo agarrar. Entonces son ese tipo de cosas que no se ven pero que estuvieron ahí, que cuestan trabajo también”, agregó Raúl Jiménez en sus declaraciones.

Para finalizar, el atacante reconoció que su estado de salud fue mejorando poco a poco gracias a la rehabilitación a la que se sometió y esto le permitió poder regresar a las canchas en agosto de 2021, casi un año después de la fractura de cráneo.

“Y después ya fue pasando el tiempo y empezamos haciendo ejercicios en el gimnasio para el cuello, para la cabeza, para estar en forma y después iniciar a entrenar un poquito con el equipo, pero sin contacto. Luego un poco más de contacto y hasta que comencé la pretemporada con el equipo y empecé a jugar otra vez”, concluyó el delantero del Fulham.

