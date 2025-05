Emiliano y Maribel Guardia: ¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el acercamiento entre ellos?

Pepe Aguilar se pronunció debido al acercamiento que tuvo su hijo Emiliano con la actriz Maribel Guardia el pasado fin de semana en Los Ángeles, en un evento de la “Que Buena”. Las imágenes rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales, pero él aseguró que hasta el momento de la entrevista no lo había visto. En el encuentro, ella le dedicó unas emotivas palabras al rapero, donde además se abrazaron.

Aguilar, a pesar de que no vio el video con Maribel, aprovechó para manifestarle su cariño y emoción por la pasión que tiene Emiliano por el género musical que decidió interpretar: “Yo a mi hijo Emiliano lo amo, lo adoro. Ojalá que pronto volvamos a estar juntos, eso es todo, y cada quien tiene su vida; él tiene derecho de hacer su vida y me da gusto que le está yendo bien”.

El intérprete de “Por mujeres como tú” mencionó que la verdad no comprende en toda su esencia de qué va este género, pero igual respeta la decisión que tomó, a pesar de que el resto de la familia es conocida por canciones muy diferentes: “No entiendo mucho al rap, pero sé que el güey es bueno, está chido. No entiendo el rollo, pero lo veo bien. Que Dios lo bendiga y que viva el rock and roll, dijo perdón, el rap”, añadió a los medios de comunicación.

Emiliano asegura que Pepe Aguilar lo apoya

Emiliano y Pepe mantienen una complicada relación desde hace algún tiempo. El rapero lo reveló en una entrevista y, por el momento, no se tratan. Sin embargo, habló bien de su padre: “Yo sé que mi jefe si me apoya, a su manera… Yo a mi papá lo quiero un ch*ngo, yo lo quiero, no tengo ningún problema, yo solo estoy haciendo lo mío“.

“Sí ha sido complicado, pero aquí estamos echándole ganas, porque yo me fui por otro rumbo, y gracias a Dios, me está gustando mucho. Cuando saqué la primera rola yo pensé que la gente (no le iba a gustar) pero todo lo contrario”, manifestó sobre el lado de su carrera que todavía está desarrollando.

Durante ese encuentro con los medios de comunicación, le preguntaron si sería capaz de cantar con su prima Majo Aguilar, y no se negó a la posibilidad de hacer algo más adelante con ella: “Yo hago lo que sea (regional o rap). Mi prima es una ching*na, mis respetos para mi prima Majo, la neta se la ha rifado macizo. La neta estoy bien orgulloso, la conocí desde que (estaba chiquita)”.

