Meryl Streep y Martin Short hacen crecer los rumores de romance

A inicios del 2024 comenzaron a surgir rumores sobre una supuesta relación sentimental entre Meryl Streep y Martin Short. Durante estos meses han asegurado que solo son muy buenos amigos, pero fuentes cercanas a la pareja dicen que sí tienen una relación.

Recientemente, se han compartido unas fotos de los actores en el set de grabación de ‘Only Murders in the Building’, serie en la que interpretan a Oliver Putnam y Loretta Durkin. En la ficción los dos personajes sí tiene una relación -confirmada- por lo que en la escena que se estaba grabando se dieron un beso y se mostraron enamorados.

Streep y Short aseguran que son amigos, pero los rumores sobre su relación cada día aumentan. Crédito: Backgrid | Grosby Group

Las fotos que se han compartido en los últimos días pertenecen a la grabación de la quinta temporada de ‘Only Murders in the Building’. Hay que recordar que Streep se incorporó al elenco para la tercera temporada.

Los rumores sobre un romance entre los actores surgieron tiempo después de que se confirmara que Meryl Streep llevaba seis meses separada de Don Gummer, con quien estuvo casa durante 40 años. Por otro lado, el actor Martin Short es viudo desde 2010. Estuvo casado durante 30 años con Nancy Dolman.

“Meryl no pudo evitar enamorarse porque él es un caballero. Le hace reír, es positivo y le encanta pasar tiempo juntos”, comentó una fuente anónima cercana a la pareja”, llegó a decir una fuente cercana a los actores.

Por los momentos la relación sigue siendo rumores, aunque se les ha visto en algunos eventos.

Lo que sí es cierto es que se está filmando la nueva temporada de ‘Only Murders in the Building’ y se tiene previsto que estrene este mismo año, aunque aún no se ha compartido una fecha oficial. En Estados Unidos la serie está disponible en la plataforma Hulu.

