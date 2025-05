Presidente del PSG premiará a los 600 empleados del club llevándolos a la final de la Champions

El PSG vive momentos de euforia tras alcanzar la final de la Champions ante el Inter del próximo 31 de mayo.

Más eufóricos están aún sus empleados ya que esta mañana han recibido una carta del presidente Nasser al Khelaifi comunicándoles que están todos invitados al partido ante el Inter en el Allianz Arena de Múnich. Y no es poca cosa, porque en el club de París hay alrededor de 600 empleados.

“La filosofía y el éxito de este club se fundamenta en la suma del esfuerzo colectivo, desde los jugadores en el campo, el staff técnico y toda la gente de todos los departamentos del PSG… Es por esta razón que todos tendremos la oportunidad de apoyar a nuestro equipo en la final en Múnich. Victoriano (director general del PSG) y todo el equipo estará pronto en contacto con vosotros para los detalles”, dice la carta firmada por el presidente del PSG.

Felicitaciones a todos los trabajadores

Por otro lado, el presidente del PSG se dirigió a sus jugadores tras el triunfo ante el Arsenal para felicitarles. “Nos queda un partido para entrar en la historia, pero quiero felicitaros a todos porque habéis hecho honor a esta camiseta, a la ciudad de París y a toda Francia”, comentó el presidente.

Al Khelaifi, por su parte, se emocionó especialmente con las palabras que le dedicó Henry durante una entrevista a pie de campo con el presidente: “Tengo que decir que siempre te comportaste con mucha clase. Supiste escuchar lo que hacía falta, lo hablamos. Cuando trajeron a Luis Enrique te dije que habías conseguido a un técnico de verdad. No anda con rodeos”.

“Pero lo que quería decirte es, gracias. Porque cambiaste la manera en que la gente ve al Paris Saint-Germain. Cuando yo era chico, no era así. Cambiaste todo, la comunidad, el ambiente, ahora la gente puede ir a ver los partidos al Parque de los Príncipes y disfrutarlos. Eso no siempre fue así en la historia del club”, agregó el ex jugador del Arsenal.

“Muchas gracias, es un honor lo que me dices porque eras una leyenda y además como ex jugador del Arsenal pero también de Francia y te lo agradezco de verdad”, respondió el presidente del PSG.

